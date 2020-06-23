「24位監委提名人與民進黨關係密切」　國民黨團：堅決反對

▲國民黨團批陳菊退黨虛應故事。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

總統府22日正式宣布監察院提名人選，被提名為監察院長的陳菊表示將辭去所有政黨職務和政黨。國民黨團23日召開記者會砲轟，總統蔡英文口口聲聲要廢考監，卻又把人事補好補滿，且27位監委中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，陳菊更是在確定提名後才宣示退出政黨，國民黨團表示，堅決反對人事案，不會投下同意票。

總統府昨天舉行「監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會」，逐一介紹監委被提名人。陳菊在致詞時表示，她知道自己的責任非常重大，必須超越黨派超然公正，「我在這裡清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動。」

國民黨團23日召開記者會，書記長蔣萬安表示，過去陳菊主政高市府12年，58個案子被監察院調查，其中30案被糾正，3案確定彈劾，民眾不禁懷疑，若讓陳菊擔任監察院長，不就等同是法官審理自己的案子？她需不需要迴避？

蔣萬安認為，陳菊可擔任很多職務，行政院長、考試院長都不會引起外界這麼大質疑，實在不明白，蔡英文總統為何要提名陳菊擔任監察院長？社會所期待一位公正、清廉、超越政黨的監察院長，勢必落空，國民黨團絕對無法接受這樣的人選。

蔣萬安也批評，民進黨用黃健庭標準檢視陳菊人事案，陳菊宣布若未來人事案同意後，他將退出政黨，但一年多前，中選會主委李進勇的人事案也引起非常大爭議，他也說退出政黨，但在中選會主委任內卻行事偏頗，不禁質疑陳菊聲稱退出民進黨，恐怕只是虛應故事而已。

林為洲指出，高雄市長補選候選人陳其邁2014年擔任立委時，曾說監委都是「姦痿」、「混蛋」，立委任內更是強力主張廢除考監，柯建銘、李俊俋也有提案，然而，民進黨執政之後，一方面修憲提案，考慮五權變三權，另一方面又要提好提滿，邏輯未免太錯亂。

林為洲質疑，蔡英文總統昨天在臉書上說，「如果朝野有共識，考監也可以修憲廢除，五權變三權」，既然如此，若如蔡英文所期待修憲廢考監，這屆監委的任期只有1年半，酬庸到這個地步，難道「有這麼缺錢嗎？」

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