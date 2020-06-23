陳菊接監察院長　顏寬恒臉書PO文諷：三折肱成良醫、三十糾正成院長

▲前立委顏寬恒在臉書po文譏諷陳菊接監察院長。（圖／顏寬恒臉書）

記者鄧木卿／台中報導

總統府前秘書長陳菊內定接任監察院長，引發社會各界不同意見，台中市前立委顏寬恒昨晚在臉書發文表示，睡前要帶給大家一個勵志的床邊故事，故事名稱叫「三折肱而成良醫、三十糾正而成院長」，顏嘲諷陳菊在高雄市長任內，監察院立案調查58個案子，其中30案糾正、3件確定彈劾，文章一po出，吸引逾4千人瀏覽和留言。

顏寬恒一一列舉陳菊在高雄市長任內爭議案件，其中較受矚目者包括，2011年，凡那比風災發生時，時任市長的陳菊在官邸睡覺，未坐鎮指揮災害防救事宜，被譏「 睡菊」，高市府遭糾正；2015年，高雄氣爆釀32死，監委認為高市府與經濟部怠忽職守，遭監察院糾正。

2017年，高市府及內政部配合「台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫」，辦理站區及站東都更，違反平均地權條例，遭監院糾正；2019年，高雄市前海洋局長王瑞仁在慶富獵雷艦詐貸案中，協助慶富取得興達漁港造艦廠房用地，遭監院彈劾；2020年，高雄氣爆事件後，各界湧入善款，陳菊任內高市府不當運用氣爆善款設備，遭監委糾正。

顏還說，如果大家看完卻沒有覺得人生充滿希望⋯⋯，那就再看一次，族繁不及備載，都是自己人，沒有菊外人。

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