快訊／換肝神醫婉拒高雄補選...國民黨擬徵召「三連霸女議員」

▲國民黨高雄市議員李眉蓁（右）。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，但對國民黨而言是相當艱辛的一役。據傳黨內鎖定現任議員李眉蓁（41歲）參選，她是三連霸的高雄市第三選區（左營、楠梓）議員，符合「年輕、在地」等條件。

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，2014年和2018年成功連任議員。

國民黨秘書長李乾龍表示，李眉蓁是徵詢人選之一，「我們廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨人士，現在範圍一直縮小，剩下2到3位，12點以前一定跟大家報告，李眉蓁也是徵詢人選之一。」

外傳國民黨主席江啟臣曾徵詢、勸進有「換肝之父」稱號的長庚醫院名譽院長陳肇隆出馬角逐市長補選，黨內人士證實確有此事，但陳肇隆第一時間已婉拒。

黨內人士透露，在罷韓結束後，國民黨其實也有鎖定在地的年輕人參選，曾徵詢過「北漂最美主持人」李明璇，因為她完全符合「在地」加「年輕」的優勢，但她僅27歲，不符合直轄市長須滿30歲的規定。

此外，像是前主播沈春華、學者廖達琪、黨副秘書長柯志恩都被外界點名。黨內人士分析，女性人選可以跟陳其邁做對比，淡化罷韓的衝擊。不過，沈春華戶籍台北、柯志恩戶籍新北，廖達琪則是意願也不高。

國民黨目前已有多人表態參選，包括高雄市民政局前局長曹桓榮，前國民黨行管會副主委李福軒、高雄科技大學專案助理研究員曾尹儷，及高雄市議員李雅靜、黃紹庭、蔡金晏等人。

國民黨中常會日前通過高雄市長補選徵召辦法，內容明訂「採徵召方式推薦黨員參選」，由祕書長李乾龍等4人成立徵召協調小組，決定徵召人選，預計本週三（24日）在高雄舉辦行動中常會時公布人選。