快訊／約出女友閨蜜性侵勒斃　南港小模命案凶嫌程宇二審仍逃死

▲南港女模命案兇手程宇，二審再度判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

有多次性侵前科的男子程宇，2017年3月間藉口拍照，約出梁姓女友的閨密、陳姓女模，而後性侵陳女，並以陳女的包包背帶殺害陳女，棄屍在南港某大樓地下室。程宇被逮後又誤導檢警辦案，檢方一度收押梁女，最後無保請回。檢方起訴後對程宇求處死刑，但一審將他判處無期徒刑。案經上訴，高等法院二審23日判決程宇無期徒刑。可上訴。

本案發生於2017年3月1日，24歲陳姓模特兒在台北市南港某大樓地下室被姦殺。檢警查出有多次性侵前科的程宇涉有重嫌，懷疑程宇與梁姓女友合謀，由梁女約出閨密死者，並殺害死者。程宇與梁女在台中被捕，由於有串供、逃亡之虞，兩人皆被收押。但沒多久，檢方查出程宇故意誤導辦案，認為梁女並不知情而先行釋放梁女。事後檢方認定程宇一人所為，提起公訴，並求處死刑。

一審由士林地院審理，2018年7月間宣判。士院認定程宇犯下「強制性交殺人」、「竊盜」等4項罪名，但考量程宇雖預謀性侵，但並非預謀殺人，且所使用的殺人工具，僅有死者隨身包包背帶，手段並非最殘暴，也不能以有前科紀錄有再犯可能，便處以極刑論斷。另外士院也認為程宇所犯之罪，為法定刑死刑、無期徒刑，除強制性交罪外，還有更重的加重強制性交，因此程宇非罪質最重情形，綜合評價各種法定量刑基準後，僅宣告無期徒刑。

程宇當庭聽到無期徒刑後，臉上露出詭異微笑。據了解，他在坐上囚車押解回看守所時，仍與其他獄友有說有笑，行徑泯滅人性至極。而士院的無期徒刑判決出爐後，引發各界爭議，案件上訴第二審。

二審高等法院歷經近2年審理，於23日宣判，高院仍認定程宇犯「強制性交殺人」、「竊盜」等多項罪名，最後將程宇判決。

