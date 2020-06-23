程宇兩度逃死理由曝　性侵後殺人竟然不算「情節最重大犯罪」

▲程宇怒視媒體記者。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下南港陳姓女模遭姦殺命案的男子程宇，高等法院23日的二審仍維持一審的無期徒刑，未將他判死。高院指出，根據鑑定報告，認為程宇在「在高度外控及戒護的的環境中，可減少被告侵害他人的機會、降低侵害攻擊他人的慾望。」再加上本案並非情節最重大犯罪，所以才不判死。

本案因2017年3月1日，24歲陳姓模特兒在台北市南港某大樓地下室被人姦殺。檢警鎖定程宇涉有重嫌，將他提起公訴，並求處死刑。一審士林地院考量程宇雖預謀性侵，但並非預謀殺人，且所使用的殺人工具，僅有死者隨身包包背帶，手段並非最殘暴，因此未宣告死刑，僅判無期徒刑。判決出爐後引發爭議，案件上訴第二審。

二審高等法院於23日宣判，高院駁回上訴，維持一審的無期徒刑。高院在判決理由中指出，依照《兩公約法》規定，僅「情節最重大犯罪」犯罪可宣告死刑；本案雖為「強制性交而後殺人罪」，但刑法中仍有「強制性交而後殺人罪」（即以藥劑、或2人以上犯案等加重要件），此等罪質更重的犯罪，故本案尚非《兩公約法》中的「情節最重大犯罪」。

此外，高院也委託嘉義大學副教授朱惠英，針對程宇的人格發展、成長發展歷程、犯罪動機等等，做出了「司法心理鑑定報告」。鑑定的結論，認為程宇若在高度外控及戒護的的環境中，仍然可以減少程宇侵害他人的機會，以及降低程宇侵害攻擊他人的慾望。高院綜合以上各點，所以不宣告程宇死刑，仍判無期徒刑。

本案二審宣判後，程宇犯「強制性交而後殺人罪」與盜刷死者信用卡買高鐵票的「行使偽造文書」部分，仍可上訴第三審。至於他竊取死者手機、盜刷死者信用卡而入住飯店以及侵占死者6百元現金部分，分別遭判刑6月、4月以及罰金1萬元，這部分先行定讞。