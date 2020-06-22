台南市分局長聯合交接布達　黃偉哲期勉新任分局長承先啟後圓滿達成任務

▲台南市警局舉行聯合交接典禮，由黃偉哲市長親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



內政部警政署發布高階警官人事異動，台南市警局22日下午在警察局舉行聯合交接典禮，由黃偉哲市長親自主持，他稱讚台南市警局的治安滿意度是六都第一，但絕對不能夠因為績效以及民眾的滿意而自滿鬆懈。

台南市多位民意代表包括市議員尤榮智，穎艾達利、蔡育輝，王錦德，沈家鳳，吳禹寰，鄭佳欣等貴賓也與會觀禮，典禮盛大隆重。



這次調動人員包括市警局督察長林清求調陞桃園市警局副局長、屏東縣政府警察局局長葉明潭調陞台南市警局督察長、第六分局分局長陳建民調陞台南市警局警政監，另部分分局長亦配合本次職務異動辦理服務地區調整。

本次異動人員如下：1、台南市警局督察長林清求，調陞桃園市警局副局長。2、屏東縣警局局長葉明潭，調陞台南市警局督察長。3、台南市六分局長陳建民，調陞台南市警局警政監。4、台南市警局第五分局分局長陳錦文，調任第六分局分局長。5、歸仁分局分局長梁仁輝，調任第五分局分局長。6、麻豆分局分局長楊慶裕，調任歸仁分局分局長。7、學甲分局分局長洪頂力，調任麻豆分局分局長。8、內政部警政署刑事局國際刑警科科長甘炎民，調任台南市警局學甲分局分局長。





黃偉哲市長首先對警察人員的表現表達肯定，因為在內政部警政署的調查報告，等，台南市警局的治安滿意度都是六都第一，他直言警察人員績效是全國民眾有目共睹的，但絕對不能夠因為績效以及民眾的滿意而自滿鬆懈；另外，黃偉哲市長也表示，台南因為是古都，街道巷弄較為狹窄，大眾運輸建設也不易建立，而民眾對於交通的順暢度是有意見的，所以對於交通整頓以及交通順暢度的維持，也是請新任分局長能夠戮力以赴。





此外，黃偉哲市長期勉大家保持做好治安工作的熱情，並具備「行動警政」的概念，經常性滾動式檢討並落實處理快速反應，以達成守護大台南的願景，營造安居樂業的宜居城市。最後，更感謝局長及卸任分局長對本市治安、交通的付出與卓越表現，並期許新任分局長在既有的基礎上，圓滿達成上級交付任務。

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