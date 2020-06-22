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新的兒童少年保護法生效　林燕祝關切台南市準備好了嗎？

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▲台南市議員林燕祝憂心7到12歲的未成年兒童犯罪不罰，全由地方教育跟社政體系處理，她請市長黃偉哲評估設立中途學校的可行性。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝憂心7到12歲的未成年兒童犯罪不罰，全由地方教育跟社政體系處理，她請市長黃偉哲評估設立中途學校的可行性。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新的兒童少年保護法生效了！台南市議員林燕祝憂心7到12歲的未成年兒童犯罪不罰，全由地方教育跟社政體系處理，缺乏專業人才和人力，原有的教育和社政業務會被拖垮，她更怕若發生嚴重犯行，司法不介入，只單純的以侵權行為損害賠償來因應，無法預防犯罪，請市長黃偉哲評估設立中途學校的可行性！

林燕祝指出，新的兒童少年事件保護法在6月19日生效，恐慌效應也產生！所有事件源於民進黨政府去年刪除舊的兒少法，理由是，未滿14歲的兒童，依刑法規定不罰，但舊少事法對7歲以上未滿12歲兒童觸犯刑罰的行為，交由少年法官依少年保護事件規定處理，所以在國際人權專家建議下修法刪除，之後未滿12歲的兒童，全交由教育跟社政體系處理。

林燕祝表示，兒少法去年就修法，這一年間地方社會、教育和警政單位，可有人才培訓，人力補足了嗎，台南社會局至今還缺3、40名社工，原有業務都難以推動，老師教學平日要應付的狀況也不少，教育和社政體系如何承接原少年法庭的專業任務，怎麼接軌？

林燕祝說，非常認同不讓年紀過小的兒童，太早進入司法程序，以免產生標籤化的影響，因為法律存在的目的不是懲罰，而是預防，7到12歲的未成年兒童，道德品行和社會認知能力，如果只是犯了偷竊等可以教化的罪，真的不應該送到少年法庭。

但林燕祝指出，如果犯了嚴重的犯行，如強姦、殺人，只單純的以民事侵權行為損害賠償，由父母和孩子負連帶損害賠償就了事，這樣的修法又無配套真的足夠嗎？

林燕祝強調，網路、暴力電玩深深影響孩子的行為，坊間又出現讓人憂心的梳子刀，有梳子外型，鋒利程度又如匕首，7到12歲的未成年兒童如果帶進校園，除罪化後怎麼辦？她要求社會局、教育局和警察局，立即整合，進行法治相關教育研習，更期待黃偉哲市長成立中途學校，彌補除罪化後的空窗階段，以免製造更多的社會問題。

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