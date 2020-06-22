一站式走動服務　台南歸仁地政「實價登錄」實兵演練　

▲台南市地政局長陳淑美，親自前往歸仁地政事務所，視察實價登錄作業櫃台實地示範演練，期勉全體人員做好為民服務相關措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所，為配合內政部7月1日起正式實施之「實價登錄」措施進行實地演練，地政局陳淑美局長22日特地前往視察實價登錄作業櫃台實地示範演練，期勉全體人員做好為民服務相關措施。

歸仁地政事務所為提供民眾便捷實價登錄服務，特別在大門口設置「買賣新制送件流程圖」，並在一樓櫃臺建置實價登錄「專屬櫃臺」；此外，為減少申請民眾之等待時間，本所未來將採用修改地所線上申報系統，實價登錄收件取號增加批次取號功能，以免大量連件案件必須逐件取號造成等候過久。

台南市地政局長陳淑美表示，地政局暨所屬地政事務所針對「實價登錄」新制作業部分已完成諸多規劃及宣導說明，包含：內部同仁教育訓練、實價登錄標準作業流程、申報流程作業手冊等便民措施。此外，市府地政局未來將建置「地政數據統計分析平台tableau系統」，輔助地政事務所判定是否為異於市場正常價格之案件。

歸仁地政事務所楊文松主任表示，實價登錄新制上路3個月內，歸仁地政事務所人員將主動電話通知需登錄之民眾，詳細說明申請須知，避免大量寄發限期通知書，造成民眾裁罰疑慮。另外，針對洽公民眾採用專人輔導「一站式走動服務」，在物件買賣初期即時辦理「買賣案件分流」，提升實價登錄作業之行政效率，期盼提供給在地民眾更貼心、更便民的地政服務。

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