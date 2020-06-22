建構綠色永續台南　環保局取得全台第一「垃圾焚化處理減碳標籤」

▲台南市永康垃圾資源回收（焚化）廠「減碳標籤」，通過環保署審查，成為全台第一張垃圾焚化處理服務減碳標籤。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市致力於打造低碳城市，推動碳足跡管理制度有成，近來永康垃圾資源回收（焚化）廠「減碳標籤」，通過行政院環保署審查，成為全台第一張垃圾焚化處理服務減碳標籤，為台南產品碳足跡揭露政策邁向下一個新的里程碑。

台南市長黃偉哲說，落實綠色生活建構低碳城市是台南市一貫的理念，透過在地產品碳足跡輔導工作，促進在地企業響應產品碳標籤制度，完整揭露生產過程之溫室氣體排放量，台南市2020年已完成3項在地企業之產品（服務）碳足跡標籤認證輔導，包含台南市交通局「大台南電動公車」、統清股份有限公司「香豬油王－調和豬油」與「16-2040P油炸油VE」及輔導台南市永康垃圾資源回收（焚化）廠取得減碳標籤認證，顯示台南市從下而上皆秉持減碳環保綠生活之決心，建立綠色永續環境、打造府城宜居環境。

環保局長謝世傑進一步說明，台南市永康垃圾資源回收（焚化）廠自2017年取得碳標籤後，持續推動各項減量措施，例如：執行垃圾貯坑料位調控機制，確實混拌垃圾，維持垃圾熱值、減少非計畫性停機次數等，3年間達到12.3％減碳量，遠超過環保署3年達到3％減碳量規定，今年更取得全國唯一「垃圾焚化處理服務」減碳標籤，顯示減量行動獲得肯定！

經過產品碳足跡盤查顯示，每一公噸廢棄物焚化處理之碳排放量下降12.97公斤，以每日焚化量九百公噸計算，每日可達到11.2公噸二氧化碳減量！未來廠內推動減量不鬆懈，已規劃ＡＣＣ先進燃燒控制系統改善、爐床下方篩灰輸送機改善工程、誘引式抽風機變頻器升級等減量方案，進而提高焚化爐發電效率與發電量，達到實質減量目標。

環保局表示，透過碳標籤及減碳標籤的落實，每個人都可以簡單地參與、響應低碳生活、低碳消費，期待有更多台南在地企業跟進，展現公私合作發展綠色經濟的決心，一同建構大台南低碳希望家園。

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