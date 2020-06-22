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少子化衝擊！高苑科大積極推廣國際教育　累積獲得685面發明展獎牌

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▲▼ 高苑科大推廣國際教育 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高苑科大推廣國際教育，在圖書館展出異國服飾。（圖／記者黃子倩攝)

記者黃子倩／高雄報導

隨著大環境的改變，特別是少子化的現象，對高等教育的衝擊一年比一年顯著！加上大學教育逐漸強調特色化發展，位在高雄科學園區正對面的高苑科大，積極調整辦學方向，由於校區緊鄰高科、本洲、永安以及仁武等工業區，因此鼓勵師生參加各式創新發明競賽，截至今年6月為止，高苑科大共計取得685面國際發明展獎牌。

▲▼ 高苑科大推廣國際教育 。（圖／記者黃子倩攝）

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▲高苑科大推廣國際教育，在圖書館展出異國服飾。（圖／記者黃子倩攝)

高苑科大表示，對學生來說，減少學用落差是最重要的事，所以積極輔導學生直接投入職場學習技能，並推動校外實習，另外還有海外實習，讓學生可以到國外學習更先進的技術，同時強化語言能力，近3年來，高苑科大共計有162人次的學生參與海外實習，足跡遍及美國、加拿大、日本、新加坡、泰國以及越南。

高苑科大校長趙必孝指出：「尤其每年約有40到50名學生到日本學習一年，到日本的實習生名揚國際，除了登上日本NHK電視台，NHK電視台更以英文製播，讓節目能向全世界百餘國進行放送。本校統計，應用外語系的日本組學生，在大四時，有高達百分之80的學生都有海外實習或出國交換學生的經驗。」

▲▼ 高苑科大推廣國際教育 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高苑科大推廣國際教育，積極送學生前往日本、新加坡等國實習。（圖／記者黃子倩攝)

除了積極送學生出國實習，高苑科大同時積極招收國際學生，配合政府新南向政策，到東南亞各國招收國際學生，到108學年度，高苑已經有13個新南向產學合作國際專班，國際學生總數達700人。

高苑科大校長趙必孝強調：「我們希望培養出來的孩子要有國際觀，不只是外國來的孩子，我們自己的孩子要有國際觀，所以為了讓他們在校內能更進一步的互動，校內舉辦了好多活動，像是圖書館的空間等等。」

▲▼ 高苑科大推廣國際教育 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高苑科大推廣國際教育，圖書館內也有展示台灣文化的擺飾。（圖／記者黃子倩攝)

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