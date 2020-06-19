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康明凱、斯帕弗被起訴！加國記者連4問中國採「人質外交」？趙立堅：問你們政府

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▲▼ 加拿大公民前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）被中國政府拘留中。（圖／路透）

▲加拿大公民康明凱、斯帕弗被提起公訴。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、公民斯帕弗（Michael Spavor）在中國被拘捕後，今（19）日北京市、丹東市人民檢察院分別以涉嫌為境外刺探國家秘密等罪，對上述兩人提起公訴。對此，中國外交部發言人趙立堅被問及起訴是否為了報復加拿大拘捕孟晚舟，他強調這是不相干的問題，「人質外交」最好去問問加拿大政府。

北京市檢察院第二分院以「為境外刺探國家秘密、情報罪」起訴康明凱；遼寧省丹東市檢察院則以「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」起訴斯帕弗。兩者具體開審日期尚待公布。

外界普遍認為中國拘捕上述兩人，是為了向加拿大施壓，要求立即釋放2018年12月被捕的孟晚舟。不過，中方此前已經多次強調自己的立場。中國外交部19日的例行記者會上，加拿大《環球郵報》記者4問、《路透社》記者2問趙立堅相關問題。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

《環球郵報》記者指出，根據《中華人民共和國刑法》關於國家秘密等章節，此類罪名可判處無期徒刑。另一章節稱情節嚴重者可判處死刑。那麼，康明凱與斯帕弗是否有可能被判死刑？趙立堅表示不回答假設性的問題，「目前的階段是對這兩名加拿大公民提起公訴，然後才進入審判階段。請你耐心等待。」

另外，《路透社》記者問及「中方提起公訴的時間正值孟晚舟相關審理結束不久之後。很多人認為二者之間存在聯繫。中方對此有何評論？」趙立堅則強調「中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案，同時依法保障有關加拿大公民的合法權利。」

至於孟晚舟的案件，「中方的立場是一貫的、明確的」。他進一步解釋稱，美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國公民的合法權益，「這是一起嚴重的政治事件。中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移」。

最後，《環球郵報》記者還問了「中方在『人質外交』上的立場是什麼？」趙立堅強硬指出，這是一個充滿惡意的問題，「我剛才已經把中國政府的立場說得很清楚了，請你不要問不相干的問題，你最好去問問加拿大政府什麼是『人質外交』。」

▲▼孟晚舟27日離開溫哥華住處，前往法院聆聽判決。（圖／路透）

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