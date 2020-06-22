北京直擊／大洋路市場半關閉！ 沒客上門...瓜果全部「蓋棉被」

記者任以芳／北京報導

北京強力控制疫情，上週迅速關閉六大批發市場，唯獨朝陽區的大洋路市場可以「半關閉營業」。《ETtoday新聞雲》記者跟著攤商進入市場，發現白天生意慘澹，將近九成業者打烊，因為政府要求嚴格防疫，市場白天禁止零售，保留晚上批發生意。攤商向記者表示，「從15日之後，白天生意掛蛋，全靠晚上批發填補虧損。」

▲疫情之前，大洋路市場晚上做批發生意，白天以零售為主。（圖／記者任以芳攝）

大洋路批發市場有23年歷史，佔地600畝，總共有3061戶攤商，規模僅次於新發地，肉類和禽蛋交易量佔全北京一半以上。批發商向《ETtoday新聞雲》記者透露，「大洋路晚上做批發生意，白天以零售為主，幾乎24小時不打烊，方圓幾公里外的民眾都來採買，通常一早生意最好，人潮一波波來，如今空盪盪。」

▲賣不掉的水果，蓋棉被防曬。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊市場內部，不少水果攤商還在整貨，擔心瓜果曬壞，只好拿棉被蓋住遮陽。通常，晚上批發後沒賣完的水果，等到白天還能繼續零售給一般民眾。如今，沒人上門，攤商累到睡在路邊，水果只能暫放大陽傘下。其他販售薑、蒜的業者，抓時間清理商品賣相，等待晚上能賣個好價錢。有攤商向記者表示，「新發地關閉後，不少批發商轉場到大洋路批貨，勉強彌補白天的零售虧損。」

▼沒人上門，市場攤商睡在路邊。（圖／記者任以芳攝）

▲大洋路市場暫停「批零兼售」，只剩晚上批發生意。（圖／記者任以芳攝）

由於，大洋路批發市場唯一沒有被全關閉，消毒工作很仔細，每天都有專員清掃環境，尤其是肉類和禽蛋區。自從15日起，為了避免人員聚集，市場暫停「批零兼售」的服務，禁止民眾個人前往採買。大約傍晚四點多，批發商、攤商陸續進入市場，規定一律乘車，不準走路，門口有大批保安人員看守，統一測量體溫，檢查健康碼才能進入。

▲大洋路市場幾乎是北京最後「菜籃子保存地」。（圖／記者任以芳攝）

批發商也向記者表示，大洋路市場幾乎是北京最後「菜籃子保存地」，8200多人名員工、攤商、家屬全進行核酸檢測，市場內外環境也有取樣檢測，結果呈現陰性。相關單位每晚都會針對200多個品類的蔬菜、肉類檢驗，確保食品安全。