獨／館長跑高雄法院原因曝！健身工廠提告　求償登報洗門風再賠1100萬

▲健身工廠提告館長陳之漢，求償內容曝光 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

館長陳之漢13日南下高雄來到橋頭地方法院，原來是被「健身工廠」提告，《ETtoday新聞雲》獨家取得健身工廠的自訴狀，確認健身工廠主要是因為不滿去年10月17日館長在直播時提到，自己在台中簽約的時候，遇到健工提出要以館長出的租金2倍來承租，館長甚至還講出「卑鄙」2個字，讓健身工廠很不滿，所以提出妨害名譽告訴，求償1100萬。

健身工廠認為館長在2019年10月17日的直播談到派人到台中簽約：「今天晚上，今天晚上我們去簽約，我派我們的律師跟我們這一個跟我合作的股東下去簽約哦，因為我沒有下去，那這個場地我們其實已經喬了兩個禮拜了，齁，那...哦，我在這邊講啊，哦，你們這樣真的很卑鄙，哦，那這麼喜歡玩喔，我陪你們玩個夠，喔，以後我就跟屋主喔，喔，晚上健工喔，打給，今天晚上健工打給屋主，說成吉思汗租多少喔兩倍價錢要租啦，喔你們做生意這樣，這樣不要緊啦喔，幹，我跟你講啦，時間一直在過啦，喔，我做生意我知，我做生意是很實在的，我沒有你們開的快，也沒有你們有錢啦，我阿館也沒有比你們有錢，但是我相信啦，我開館，我在經營事業，絕對優於你們什麼WorldGym、健工喔，絕對屌打你們的」。

▲健身工廠提告館長陳之漢，求償內容曝光 。（圖／記者吳奕靖攝）

館長同時還談到：「你跟他講我開多少錢你兩倍要租，你現在是在，你這麼喜歡租喔?我後面還有十個場地啦我一個一個講出來你一個一個去跟屋主講，喔，不然這樣子啦，歡迎全台灣有超過一千坪的場地的屋主跟我聯絡，我們來演一齣戲，欸我要租了，健工就會打給你兩倍價錢，然後他媽的你分阿館一點點錢賺就好了」。甚至還說了：「你健工就打電話過去，你兩倍價錢要租，我們來玩，我就要賺你仲介 費，我後面請全台灣屋主來，你...來看你怎麼租，不要以 為股票上市櫃喔，你就拿這些股民的錢哦，肆無忌憚地一 直丟」。

健身工廠認為館長的言論：「你們這樣真的很卑鄙，哦，那這麼喜歡玩喔，我陪你們玩個夠」、「不要以為股票上市櫃喔，你就拿這些股民的錢哦，肆無忌憚地一直丟。」等語，健身工廠的經營階層之競爭行為手法卑劣、下流以及有揮霍、浪費投資者對公司投入之資金，有背信或違反正常經營法則之嫌。

健身工廠也在自訴當中提到館長顯然明知上述「卑鄙」、「兩倍租金搶租」、「電話人家直接來了就說屋主多少就要開多少」、「你就拿這些股民的錢哦，肆無忌 憚地一直丟」等內容，乃完全子虛烏有，憑空捏造 ，而無任何憑據，竟惡意迴避真相，亦未善盡查證之義務，顯然係假言論自由名義，散布不實言論。所以對館長提告妨害名譽、毀謗以及公然污辱，同時以妨害名譽也對館長提出民事賠償，包括公司、2名管理階層三部分共求償1100萬。

▲健身工廠提告館長陳之漢，求償內容曝光 。（圖／記者吳奕靖攝）