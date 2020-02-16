獨／館長直播霸氣喊「你X媽」宣戰　健身工廠9天2次提告內容曝光　　

▲健身工廠提告館長陳之漢，求償內容曝光 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日前館長陳之漢南下高雄到橋頭地方法院出庭，事後追查才知道他是遭到國內健身連鎖品牌《健身工廠》提告，但是館長被健身工廠提告的案件不止一起，還有另外一件，就是他在去年11月1日的直播當中談到「挫賽」、「他媽的免洗健身房」、「你他媽的健工」、「富二代」、「靠爸爸」、「騙吃拐幹」、「雞腸小鳥肚」等語，被健身工廠認為有涉及公然污辱、加重毀謗之嫌提告。

館長在去年11月1日直播當中提到：「我最喜歡開在那種大型連鎖的旁邊，我要讓他們知道，今天不是因為，今天我比較晚出來做，你們店多沒有錯啦， 但是我開哪一間店你們就哪一間店就挫賽，因為你們就是不是...你們就打的不是專業，都變成他媽的免洗健身房了嗎。健工開店開很快，World Gym開店開很快， 教練素質整個低落了嘛，連你們家的選手都跑來我這邊了嘛。哦，那我下台南的那一天，哦，就正式的跟你，我下台中是跟World Gym開戰，World Gym的總部在台中，我下台南是跟你他媽的健工開戰，因為你在我旁邊。我們試試看。」

▲館長在去年10月跟11月之間，9天之內被健身工廠連續提告2次 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外還說：「啊你們健工是炒股票的嘛，吼。最近股票不好嘛。吼，高雄富二代嘛，吼?去外國到四十歲才回來的富二代，三十八歲才回來富二代嘛，吼。總經理嘛，很屌嘛。.....我們也沒有爸爸可以靠，我們也沒有股票可以炒、我們也沒有外資公司、我們也沒有訓練人家，騙吃拐幹，吼你給他簽下去、給他騙下去給他盜刷，哦...給他盜刷卡，哦...把把把女女教練把客人拉課，拉拉拉到床上去，男教練拉客人也拉到床上去。哦...館長沒有在走這套，這是你們這些連鎖健身房，我們這不是！」

健身工廠的自訴狀當中就提到被告故意言稱「挫賽」、「他媽的『免洗』健身房」、『你他媽的健工』、「富二代」、「靠爸爸」、 「騙吃拐幹」、「雞腸小鳥肚」等語，謾罵、貶抑健身工廠、負責人以及經理人，影射經營階層漏氣、毫無肚量，而該言詞並非被告之口頭禪，認為館長顯然有基於公然侮辱意圖，所以同時也提起加重毀謗罪告訴。

▲健身工廠第二次提告自訴狀內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲健身工廠搜集相關證據提告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

健身工廠提告館長第一起案件是在108年的10月31日，不過這一件提到「挫賽」等語的案件是在同年的11月8日，兩起案件相隔9天，同時也是對館長求償1100萬，也要登報道歉。由於2起案件提告時間相近，不排除檢察官會併案處理，至於雙方誰是誰非，就等司法審理過後才會明朗。