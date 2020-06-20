「新渡戶歪白蟻」顎彈動超快！　興大：每秒狂飆132公尺比高鐵還快

▲新渡戶歪白蟻。（圖／中興大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中興大學昆蟲系與物理系的跨領域團隊透過超高速攝影機與鋼球打擊試驗，證實新渡戶歪白蟻的大顎彈動速度可高達每秒132公尺，相當於每小時475公里，比高鐵行駛速度更快，打破目前已知所有動物的運動極速。此重大突破是台灣生物力學研究的重要里程碑，研究全文刊登在知名國際期刊<科學報告>。

興大指出，新渡戶歪白蟻棲息於土壤中，以有機質為食，主要的天敵是螞蟻，白蟻兵蟻的左大顎強烈扭曲，近百年來有許多生物學家都推測這個特殊的大顎形態能產生快速的彈力運動，但由於運動速度太快，肉眼無法觀察，即使以每秒能拍攝一千張照片的高速攝影機都無法捕捉到完整的彈動行為。

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▲興大研究團隊使用高速攝影機拍攝白蟻。（圖／中興大學提供）

研究團隊表示，研究先透過讓白蟻擊打鋼珠，運用力學原理來估計運動速度，最後臨門一腳，使用一台能拍攝每秒100萬張影像的超高速攝影機，終於證實白蟻彈動大顎的行為僅在5萬分之1秒內完成，一舉將動物運動極速推進每秒21公尺。

▲研究團隊左至右：興大昆蟲學系副教授李後鋒、博士邱俊禕、學士關貫之、物理系副教授紀凱容。（圖／中興大學提供）

研究團隊說明，過往白蟻生物學的研究重鎮是歐洲、美國與日本，然而白蟻多樣性最豐富的地區是熱帶與亞熱帶，因此，即便歪白蟻大顎的特殊形態令生物學家著迷，但因歪白蟻很難在室內存活，再加上檢疫考量，無法從熱帶運送到溫帶國家，所以歪白蟻兵蟻如何讓大顎彈動一直是生物力學的謎團。

▲新渡戶歪白蟻生態照。（圖／中興大學提供）