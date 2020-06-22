北京確診下降但「疫情仍嚴峻」　3人確診「2工地封閉管理」

▲北京加強檢疫。（圖／記者任以芳攝）

記者劉亭／綜合報導

北京市22日下午召開記者會，北京全市施工工地共發現確診新冠肺炎病例3人，涉及2個工地，當地區和疾控部門共同依照要求處理，已針對相關工地採取了封閉管理措施。

根據央視新聞報導，北京市住房和城鄉建設委員會副主任丁勝通報，截至21日24時，排查住建系統16個區（平谷區無此情況）435個專案，去過新發地的人員743人，接觸過來自新發地食材配送人員或其他人員的879人，共1622人，現已全部完成核酸檢測。

▲相關工地已暫時封閉。（圖／記者任以芳攝）

丁勝也介紹，嚴格執行施工現場封閉式管理措施，有新發地密切接觸人員的工程項目暫時禁止人員出入；嚴格落實出入測溫登記制度，體溫異常人員不得進入施工現場；嚴格按照二級回應下十五項措施及相關防控指引要求，對辦公室、宿舍、食堂、衛生間、淋浴間等室內場所定期進行通風消毒，重點對豬牛羊肉等食材的進貨查驗情況進行檢查，確保來源可追溯。

北京市委宣傳部副部長徐和建透露，北京21日新增9例本地確診病例，疑似病例2例，無症狀感染者5例，11日開始累計確診236例。他也指出，雖然北京確診數有下降，「但我們仍要清醒的看到，首都疫情防控形勢依然嚴峻複雜」。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，核酸檢測是精准防控的重要環節，要爭分奪秒、主動出擊，進一步提升檢測能力，擴大檢測範圍，做到應檢盡檢、願檢盡檢。

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