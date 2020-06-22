「疫苗不能執著國家隊！」　台大公衛籲7月前要有國際合作政策

▲台大公衛列出全球Covid-19疫苗開發、生產、配送情勢圖。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣進入後疫情時代，台大公衛學院今（22）日呼籲，台灣不能執著於「疫苗國家隊」，應與世界接軌，世界疫苗又以美國、中國大陸與WHO三強鼎立，現在全球最主流的為RNA疫苗，台灣沒有相關製程，最晚7月要端出相關政策，組成疫苗國際隊，才能躲過全球疫情衝擊。

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，目前全球約有140至150家藥廠進行Covid-19疫苗開發，多還在臨床動物實驗階段，僅有2家進到第三期臨床實驗階段。美國已將疫苗名單從14家縮減到7家，準備進行加速開發；中國大陸研發的滅活疫苗，除了在本國人身上進行實驗，也找了義大利、西班牙、英國等受試者，並已完成靈長類實驗。

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陳秀熙另提到，美國因感染者居高不下，近期已出現「人體挑戰試驗」，由受試者自願施打疫苗，並暴露於新冠病毒下，雖然有道德爭議，但可以加速3至6個月進到第二、第三期臨床試驗。

▲台大公衛學院院長詹長權。（圖／記者嚴云岑攝）

台大公衛學院院長詹長權表示，目前國際上最主流的疫苗研發方式，就是次世代疫苗定序，但因生產方式獨特，需把遺傳物質放大、純化，台灣並沒有該製程技術，只能尋求國際合作，創造雙贏。

詹長權提到，台灣過去一直在講疫苗國家隊，但世界各國早已紛紛結盟，像是已美國國家衛生院為主軸的Covid-19治療與疫苗研發加速器（ACTIV）以及由法國、德國、義大利、荷蘭組成的廣泛疫苗聯盟（IVA），其中比爾蓋茲基金會旗下的流行病防範創新聯盟（CEPI）以及全球免疫聯盟（GAVI）均有參與，協助疫苗瓶裝與貨運。

「口罩可以國家隊，但疫苗現在連瓶子、針頭都沒有，怎麼弄？疫苗運送要保持在負80度，貨機在哪裡？」詹長權強調，現在中國大陸、印度等，都加入全球疫苗研發聯盟，國際局勢也顯示，合作才是解決問題的唯一出路。而台灣夾在美中貿易戰中，如果7月前沒有相關國際合作政策，可能就很難保護國人健康。

對於台大公衛學院建議，指揮中心發言人莊人祥表示，一直以來都有在尋求以藥廠為主的國際合作，持續為國人健康把關。