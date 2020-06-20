擄妓勒贖還嗆「看誠意」！惡警貪污6萬元重判12年定讞

▲惡警擄妓勒贖，還強拍裸照。最高法院重判定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市中壢警分局前普仁派出所警員李國漢，3年多前執行掃黃專案時，查獲大陸籍何姓女子賣淫，沒想到他竟夥同另2名員警「擄妓勒贖」，扣押何女證件，要脅業者6萬元贖回，還嗆業者「看你的誠意啊！」一審將李男重判10年8月，二審再加重為12年。案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，李男（46歲）為當地資深員警，他透過王姓房仲得知林姓色情業者在中壢中原商圈承租多間套房，供自由行來台的大陸籍女子，以「一樓一鳳」方式賣淫。李男認為有機可乘，2016年9月8日晚間先到此處套房逮捕一名大陸籍唐姓女子，並透過房仲要求林姓色情業者出面。業者找人前來關切，李男直接向對方說「你們生意做這麼大，也不懂得做人，以後找我處理就可以了，自己看著辦！」業者隨後出面，李男將業者與唐女帶到一旁超商，教導如何應訊，之後在警局草草結束偵訊，將案件移送。

但業者仍無表示，李男不滿，隔了11天後的晚間，帶領2名年輕的員警同仁，佯裝男客上門稽查，並趁著賣淫女子洗澡時，開門讓李男等人進房。李男等人拍攝何女裸照，並由李男查扣何女的通行證和入出境許可證，未將她帶回派出所。李男隨後透過房仲，要求業者6萬元贖回證件。

業者接到房仲通知，說是多天前才來查緝的李男率隊查緝，李男打電話給業者，明說：「一般都要10幾萬，這次6萬就可以處理。看你的誠意啊！」業者不滿遭李男勒索，隨即向桃園市調查處舉報，第二天一早雙方相約在速食店交款，李男指示房仲出面取款並交還證件，這時市調處人員一擁而上，人贓俱獲。檢方對李男與房仲聲押獲准，並提起公訴。

一審法院依照貪污等罪，將李男重判10年8月、褫奪公權8年，房仲也判刑5年2月、褫奪公權4年，業者被依「圖利使人性交罪」判刑3月、得易科罰金9萬元。上訴二審後，高院更加重李男刑度為12年、褫奪公權8年，房仲、業者均維持一審刑度。全案再上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。