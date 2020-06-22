幽靈號碼一接就掛斷！用戶氣炸：錢太多？　「篩號機」背後目的曝光

▲您也接過「幽靈電話」嗎？（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人都接過一種「幽靈電話」，只要一接通後就會立刻被掛掉。有網友解釋，這可能是「篩號機」打的，為了測試該號碼有無使用。專家廖阿輝解釋，篩號機就像是撥電話機器人，只要程式設定，也許排列組合或隨機抽樣，系統就會自動撥號，一天播個上千通都沒問題。

據了解，一般認為這類測試電話，有可能會拿去賣給詐騙集團或保險業者，以及一些推銷產品的業者手上。有民眾表示，接過滿多次，應有5、6次以上，非常困擾，有時候還要放下手邊工作，就為了接這支電話，接起來竟馬上掛斷。

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有網友就好奇在「爆怨公社」臉書社團發文，「我滿腦子的問號？打電話不是也要錢嗎？是錢太多嗎？還是有其他的原因？」貼文一出釣出熟門熟路的人來解答，這和「篩號機」有關。

▼如果想避免個資外洩，建議可下載特定程式來辨識陌生電話號碼。（圖／記者孫于珊攝）

3C達人廖阿輝接受《東森新聞》訪問解釋，篩號機就像是撥電話機器人，只要程式設定，也許排列組合或隨機抽樣，系統就會自動撥號，一天播上千通都沒問題，「篩號機是程式自己去跑，例如連續給它名單或是隨機撥，它就自動重覆撥這些電話號碼。」

廖阿輝說，篩號機專門用來測試該號碼有沒有人使用，如果用戶接起來，系統就會登記，且花不了多少成本，「各家門號嘛，第一個我找網內互打免費，程式現在也有技術可以做到，網內的門號不能比對。所以我不能說它完全不用成本，大致上能降的就盡量降。」

如果想避免個資外洩，建議可下載特定程式來辨識陌生電話號碼，或是電話來源為何，甚至過濾廣告電話。只是手機可把特定號碼列為黑名單，傳統室內話機恐怕還是難以逃過。