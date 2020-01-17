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台5G飆出1,380億標金資費會怎麼算？3C達人：1,399吃到飽較有可能

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▲▼五大電信出動行動基地台備戰跨年。（圖／業者提供）

▲3C達人廖阿輝推測，電信商應該會依照4G吃到飽一開始的起始價1,399元作為定價標準。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G第一階段競標於昨（16）日決標，此次的標金高達1,380.81億元，有不少人擔心，屆時正式商轉，消費者的資費方案會怎麼算？對此，3C達人廖阿輝推測，雖然有部分人認為，5G吃到飽資費會墊高到3,000~4,000元左右，不過電信商應該還是會依照4G吃到飽一開始的起始價1,399元作為定價標準。

廖阿輝認為，電信商資費定價定太高沒有太大的意義，因為定價太高只會讓消費者更不願意使用，況且一開始的5G建設一定不夠，在這樣的情況下定價還拉高，只會把消費者推得更遠。

廖阿輝指出，5G建設大約需要3~5年時間才會覆蓋大部分的消費者生活範圍，不過建設越多成本就會更往上墊，如果真的需要吸引消費者來使用，那麼定價用1,399元作為吃到飽的價格，會比較合理。

不過廖阿輝也認為，其實消費者如果真的覺得5G資費相對於4G來說太貴，那麼建議不要一開始就「強入」，因為台灣4G網路便宜，且品質也算是不錯；再者，5G建設一開始會往六都開始佈設，且不見得六都全區都會覆蓋，所以先繼續使用4G會是比較好的選擇。

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