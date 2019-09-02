微信自動連結FB讓你深陷資安疑慮？3C達人：只是整合登入的工具

▲有網友發現，微信疑似有竊取FB用戶資訊的疑慮（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

近期傳出微信（WeChat）App可自動連結FB，讓已經下載微信的用戶不免擔心自己的個人隱私是否將被竊取？對此，3C達人廖阿輝指出，這應該只是類似整合登入的工具，只是方便可以轉朋友圈訊息，沒有什麼額外的功能。

根據網路上的網友貼文指出，自己從來沒有開放微信可連結FB，但當發現時這項功能已經啟用了；讓人不免擔心自己的隱私訊息早已被竊取。

不過廖阿輝認為，這只是近似整合登入的工具，微信方面其實藉此無法撈到太多東西，因為就算微信想要獲得訊息，使用者也得先行開放權限，微信才有可能撈得到東西，因此用戶不必太過擔心。

若是用戶仍不放心，也可停止微信的自動連結功能；只要點選微信右下方的「我」，接著選擇「設定」、「一般」、「協助工具」，點下Facebook選項，並按下最下方的「停用」即可。如果用戶覺得停用這項功能仍會「怕怕的」，那麼也可以選擇額外獨立出一支微信專用的手機。

▲▼若是用戶仍不放心，也可利用這些步驟停止微信的自動連結功能。（圖／記者邱倢芯攝）

有些用戶可能會擔心，如果將微信與FB「斷開連結」會不會因此而不能夠使用App發朋友圈文，或是傳訊息？經過《ETtoday新聞雲》記者實測，停用這項功能後，微信仍可正常使用。