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氣溫飆升「宅在家叫外送」又擔心外食太油？3C達人推「濃茶」減輕身體負擔

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▲▼ 濃茶,防疫,兒茶素,血脂,廖阿輝,茶裏王,濃韻,綠茶。（圖／濃韻提供）

▲許多人最近為了躲避夏日高溫「宅在家」，但在三餐叫外送、懶得動之下，同時間應該關心一下血脂功能（圖／取自網路）

消費中心／綜合報導

疫情爆發後讓國人的生活習慣大洗牌，再加上嚴夏將近，各地高溫每每飆破30度，難得的週末假期不再只是想著要去哪裡踩點、打卡拍美照，而是光明正大的宅在家！三餐的問題則丟給外送平台，每天躺在床上滑滑手機，就有熱騰騰的美食送到家，吃完就打開電視看場電影，或打開電腦來場線上遊戲。但坐的時間較長加上大量外食時，同時間也應該關心一下血脂功能。

為了躲避高溫只好宅在冷氣房內叫外送，要怎麼吃得好又能維持健康？網友分享簡單3招，第1招就是「在家動起來」，坐半小時就起身活動四肢、拉筋伸展。第2招就是「三餐到超商解決」，網友認為這個時候超商食物有2大誘因「不管是簡單的輕食還是飯麵類，都幫你算好熱量，不怕吃破表。」加上現在幾乎幾個巷口都有便利超商，出門走一走透透氣，還可以吹免費冷氣，真的一兼二顧。第3招則是「聰明選擇餐後飲品」，有「茶飲王國」之稱的臺灣，買飯配飲料是國人的正常標配，但常見的珍珠奶茶等高糖飲品，一杯就能破500大卡，清爽的無糖茶才是王道，不僅可以解膩，若是經過國家健康食品認證的品項，在飯後來杯無糖濃茶，還能幫忙減輕身體負擔。

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▲▼ 濃茶,防疫,兒茶素,血脂,廖阿輝,茶裏王,濃韻,綠茶。（圖／濃韻提供）

▲長時間坐著使用電腦、工作，別忘了定時拉拉筋、伸展一下。（圖／取自網路）

擁有不少死忠粉絲、喜歡分享國內外3C情報的3C達人廖阿輝，最近就在臉書分享他一直以來的茶飲心頭好。廖阿輝表示，自己因為工作的關係，已經「超早部署都在家工作七八年啦」，從事3C評測工作，不僅讓他的日常長時間工作不斷循環loop，飲食習慣更是不規律，偏偏「年紀稍長身體的代謝也不如從前了」，讓他不得不開始注意自己的飲食，以免身體負擔愈來愈大。一忙就停不下來的他，雖然飲食習慣略有偏差，所幸廖阿輝是無糖茶飲的愛好者，便利超商就有賣、濃郁不苦澀的「濃韻日式綠茶」更是他最常飲用的選擇。

濃韻日式綠茶榮登廖阿輝的日常愛用飲品原因有三，第一，當然是因為口味上的match，帶有濃厚茶香的茶湯，剛好就是廖阿輝最愛的濃茶口味，再者，工作時間長，濃韻日式綠茶也是幫助他提神的好夥伴。最後，每當飯後想要降低食物的油膩感，濃韻日式綠茶也是廖阿輝解膩的選擇，「而且濃韻日式綠茶還榮獲國家食品『調節血脂功能』認證，享受好茶之餘同時也能兼顧健康真是不錯！」

▲▼ 濃茶,防疫,兒茶素,血脂,廖阿輝,茶裏王,濃韻,綠茶。（圖／濃韻提供）

▲濃韻日式綠茶，茶葉量多讓茶湯濃郁不苦澀，充滿回甘香氣。

▲▼ 濃茶,防疫,兒茶素,血脂,廖阿輝,茶裏王,濃韻,綠茶。（圖／濃韻提供）

▲擁有回甘茶香以及健康食品認證的濃韻日式綠茶，讓3C達人廖阿輝PO文大讚它是「熬夜提神、餐後解膩」的好夥伴，連網友也在底下留言表示，「我也靠它解膩」、「這種夥伴我也需要啦」。（圖／擷取自「3C達人廖阿輝」臉書專頁）

現代人喝無糖茶，多半是避免讓自己攝取太多熱量，飯後喝杯香氣清幽、回甘不澀的濃茶，利用茶香解膩的同時，茶葉用量多的濃茶中因豐富的兒茶素和胺基酸，讓口感濃厚、回甘更長久。濃韻日式綠茶使用日本的茶葉搭配遠紅外線焙茶技術，去除菁味並提升整體煎茶香氣，讓人每喝一口就有飛到日本的幸福錯覺，尤其在疫情無法出國的最近，更是有感！

過去人們對濃茶總有容易影響消化道機能的誤解，但近來也有專家分享，濃茶只要喝對時機點，適量食／飲用，就能盡情享受它的茶韻與回甘。近來疫情趨緩，和家人朋友聚餐一時高興吃多了，不妨就以濃茶代替高糖飲料，沖刷口中油膩感的同時，也能維持健康。

（本篇與濃韻合作）

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