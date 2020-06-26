湖南汨羅「端午經濟」也被疫情波及　遊客大減「更努力賣粽子」

▲湖南省汨羅市的龍舟工廠。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南汨羅市被認為是「端午之源」，每年端午節都有大量遊客造訪，但今年受疫情影響，遊客量大減，只能靠銷售粽子來擴大營收。「汨羅粽子特色產業園」的負責人吳立滿表示，疫情發生後產業園建立了電商平台，用直播帶貨、網路銷售的模式打開銷路，預計今年粽子年總產量將超3000噸、年總產值達1億元人民幣。

「汨羅粽子特色產業園」由湖南省屈之源食品科技公司打造，該公司也是汨羅市規模前幾名的粽子生產企業，2019年粽子產量達1600噸，銷售額約5000萬元。

屈之源的總經理吳立滿表示，粽子產業的未來可惜，因此他在2019年新建了一個生產車間，從省外購置了一套全新的現代化生產線，計劃使2020年的粽子產量提升一倍，但疫情發生後，產線一直未能完成，還是只能採用傳統的方式生產粽子。

吳立滿指出，往年他們會在各類糖酒會上積攢一大批客戶，今年因疫情這部分客戶完全流失了，粽子的生產期也比往年延遲了一個多月，留給他們的生產時間更短。

吳立滿提到，客源削減、新生產線無法使用，他們只能在傳統生產線上加強效率，通過實行兩班倒等方式搶在端午節前生產足量的粽子，而由於市場需求量較大，他們生產的粽子早已被各地商超採購一空，目前銷售量比去年增長了近30%。

吳立滿還說，疫情發生後產業園還建起了電商平台，用直播帶貨、網路銷售的模式逐步打開銷路，「預計今年粽子年總產量將超3000噸、年總產值將達1億元。」