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遺體旁上吊！狠男勒斃29歲兒　再將老父「載往深山掐死」同歸於盡

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▲▼森林,深山,踏青,登山（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嫌犯疑似先將兒子與老父勒斃後，才結束自己的生命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本十和田市一名29歲農民18日上午被母親發現陳屍在自家2樓臥室，且頸部有勒痕，疑似遭到他殺。沒想到當天下午，男子的父親和祖父也被發現陳屍於附近的深山中，其中父親以繩索上吊自盡，祖父則是臉部出血慘死。警方調查後初步判斷，應是父親先後出手殺害兒子與80多歲的祖父，隨後才同歸於盡。

根據《陸奧新報》與《每日新聞》報導，佐佐木一家4口平時靠務農為生。由於一家都要務農，因此佐佐木的爺爺每天白天都會去老人照護中心，直到傍晚才會由家人接回。18日上午10時左右，佐佐木的母親務農結束返家後，在2樓房間內發現康志躺在床上卻沒有任何回應，沒想到走近一看卻發現康志脖子上有勒痕，且已經沒有呼吸氣息，嚇得康志的母親馬上報警處理。

康志被送醫後確定死亡，而警方依據他脖子上的勒痕與方向研判，應是他殺而非自殺。事發後，警方得知，除了發現康志屍體的母親之外，康志的60多歲父親與80多歲的祖父皆陷入失聯狀態。同日下午5時30分左右，警方在十和田市的一處深山發現兩人遺體。

警方表示，佐佐木的祖父臉部有出血，面部朝上仰躺在地上，而頭部被外套蓋住，佐佐木的父親則是在現場上吊自盡，現場並未遺留遺書。經法醫相驗，父親的死因為上吊導致的窒息死亡，而祖父則是因脖子被壓制導致的窒息死亡。警方懷疑，佐佐木康志的父親應該是先將兩人殺害後，才了斷自己的生命，祖孫三代同歸於盡。

據了解，佐佐木的母親上午7時出門工作到10時返家的期間，曾有鄰居和佐佐木的父親對話過。據了解，佐佐木的父親上午10時以前就開著小貨車將80多歲的老父接出安養中心，隨後便直驅深山。

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