黑膠帶變造成車牌太low了！偷車賊停廟埕睡大覺　警一眼識破

▲梁姓男子（中）偷車還變造車牌被逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名梁姓男子（37歲）在鳳山區偷了一輛轎車後，為了躲避查緝，將車子開到大寮區一處廟埕停放，還用膠帶變造車牌，警方循線前往查緝時，發現梁男竟在車上呼呼大睡，直接破窗叫醒他，員警見他改造的車牌相當粗糙，當場笑說「手路太粗（技術太差）了啦」

▲梁男用膠帶變造車牌手法粗糙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局成功派出所11日上午8時許受理李姓男子（60歲）報案，稱停在鳳山區鳳東路上停車格內的自小客車遭竊（價值約5萬元），警方除依規定受理外，立即組成專案小組積極偵辦。

警方經調閱路口監視器比對犯嫌特徵，鎖定梁姓男子涉有重嫌，他是在11日半夜1時走在鳳東路搜尋目標後下手竊車後將車開往大寮區，專案小組調閱近百支監視器，當天下午2時許即於大寮區鳳林三路發現梁男將該失竊車輛停於廟前廣場，車牌還貼上膠帶變造以躲避查緝。

▲警方用巡邏車抵住遭竊的車輛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方上前時，梁男還正在車內駕駛座上呼呼大睡，警方不敢大意，立即以巡邏車頂住該車防止衝撞，並破窗將睡眼惺忪的梁嫌拉下車當場逮捕，現場查扣作案用工具1支、安非他命吸食器1組、藥勺2支，懷疑他吸毒後精神恍惚才在車上睡覺。

梁男被捕後坦承犯行，供稱竊取轎車是要代步及載物品使用，但犯案後疲憊在路旁休息，沒想到這麼快就遭警方查獲，全案詢問後依竊盜及毒品罪移送偵辦。