「男模皓晨」遲到！清秀馬尾妹中愛情幻術　捧3萬苦等30分鐘醒了

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄一名綁著馬尾、外貌清秀的吳姓女子(28歲)透過交友軟體結識男模「皓晨」，雙方聊天後產生情愫、互有好感，便約定要見面，豈料吳女抵達約定地點後遍尋不著「皓晨」，恰巧警方巡邏經過此處，只好向警方求助。員警一聽到關鍵字，立即識破詐騙集團手法，吳女得知後也如釋重負，頻頻感謝警方提醒。

▲相貌清秀的吳女紮著一頭馬尾，在街頭苦尋男模「皓晨」。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

苓雅分局警方11日下午4時許在轄區巡邏時，恰巧遇上吳女上前求助。吳女表示，自己在交友軟體上認識一名化名「皓晨」的帥氣男模，雙方聊天後產生情愫，因此便約定要見面約會，怎料吳女依約抵達後，苦等30分鐘卻不見皓晨身影，恰巧碰到警方巡邏經過，急忙上前求助。

經驗老道的所長許世祺聽到「網路交友」、「帥氣男模」、「見面保證金3萬元」等關鍵字，立刻就識破詐騙集團手法，立即安撫吳女，告知這是詐團伎倆，要她切勿緊張。經警方耐心解說後，吳女才回過神來，知道自己中了「愛情詐騙」，對方利用帥氣男模當障眼法，吸引女性上當。吳女得知後如釋重負，慶幸自己還沒匯錢，頻頻感謝警方提醒，同時也承諾會將「皓晨」封鎖。

苓雅分局表示，民眾如遇到疑似詐騙情形切勿輕信，務必先冷靜後再三求證，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免積蓄遭騙而得不償失。