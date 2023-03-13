高雄宮廟遶境爆口角！同陣頭「網內互打」出拳頭　警方回應了

▲高雄地方宮廟遶境爆糾紛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨(12日)有地方宮廟舉行遶境活動，不過卻同陣頭成員卻因細故發生口角，釀成街邊「網內互打」糾紛，畫面全都被拍下並po網。警方表示，將通知該陣頭及當事人到案說明。

網路社群《社會事新聞影音》po出一段影片，標題指稱這起事件發生在12日下午4點30分，地點則標註於高雄林園，中芸陳家池府千歲同陣頭網內互打。

▲男子疑出拳毆打同陣頭成員。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

影片中清楚錄下，一群穿著同樣白色上衣的男子站在路邊，有幾名男子互相推擠，接著就有2人輪番出拳，疑似有毆打動作，一旁則人吆喝「好了啦！」接著先動手的男子就被架離一旁。

對此，警方表示，當日接獲廟方人員通知有糾紛，立即到達現場處置，到場時當事人已不在現場，不過為防制治安事故發生，警方立即加強繞境沿線巡邏及疏導。

警方也向現場人員了解，為同陣頭成員因故發生爭執，經廟方人員及同陣頭人員及時勸阻架離，至於爭執原因，警方將通知該陣頭及當事人到案說明。

警方指出，為防止廟會遶境過程中發生衝突，事先與廟方溝通，並約制各參加陣頭不得有滋擾治安及妨礙交通行為，當天遶境過程大致平和，其中有一陣頭內成員因細故發生爭執，廟方人員及同陣頭人員為防止衝突，及時勸阻架離雙方，未衍生事故。

▲男子被架離現場。（圖／翻攝自社會事新聞影音）