休旅車輾撞4歲童！孩子慘死「身軀不成人樣」…一翻監視器「兇手是外公」

▲4歲童被親爺爺輾死。（圖／翻攝自遼沈晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東中山市5月8日發生了一幕慘劇！一位4歲男童獨自坐在地上嬉戲，下秒卻被一輛白色休旅車從背後直接輾壓，小小的身軀被輾成不成人樣。事後，警員調查發現，肇事司機竟然是男童的胡姓外公！目前，孩子因搶救無效宣告不治。

據《遼沈晚報》報導，5月8日9時48分左右，東升鎮迎福路14號路段發生一宗休旅車撞小孩的交通事故。

警員到達現場時，只看到地面殘留的血跡，沒有見到肇事車輛和被撞的小孩。初步瞭解後得知，肇事司機已駕車，將受傷小孩送往東升醫院搶救。

警員隨即趕到東升醫院，看到一名年輕女子大哭大喊、傷心欲絕，而作為肇事司機的胡男也一臉悲傷、無助，站在一旁。了解得知，他撞死的是他的親外孫，還不到4歲。

▲監視器畫面。（圖／翻攝自遼沈晚報）

經查，胡男是四川省隆昌縣人，1965年生，所駕休旅車是兒子去年四月購買的。胡男供述，當天上午9點多鐘，他駕駛小車到達女兒、女婿的租屋附近停好車，準備帶他外孫去商店，當他將外孫帶至停車處附近，就叫孩子站在路邊等一下，準備將車移開。

沒有過多考慮，胡男就轉身上車，啟動車輛，然而他卻忽略了重要的一步，開車前觀察周邊環境確認是否安全。就在準備挪車的刹那，他感覺車輛發生不正常的異響和抖動，隨即停車查看，結果就看到外孫一身血倒在右側前輪旁邊，腿軟發現已經釀下大錯。

經檢測，胡男不存在酒駕、毒駕等違法行為。5月18日，東升交警大隊依法認定，胡男承擔事故的全部責任，目前因涉嫌交通肇事罪已被取保候審。

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