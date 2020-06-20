撞擊影像曝！「不要怕往前開」小刀架脖劫未鎖門女駕駛　國中生遭逆向撞飛2層樓高

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市一名水電工劉男因為缺錢花用，19日下午騎車到蘆洲復興路，鎖定一名在轎車內喝水休息的女駕駛，從副駕駛拉開車門後拿出小刀架住脖子恐嚇「不要怕，往前開！」女子尖叫反抗，轎車一路蛇行衝到對向車道，撞飛騎腳踏車的婦人及男國中生，劉男見狀棄車逃逸，分別造成昏迷及骨折，晚間劉男自行到派出所投案，訊後依照強盜、傷害、公共危險、妨害自由、及毀損罪嫌送辦。

▲蘆洲白色小轎車女駕駛遭持刀架脖搶劫，國中生無辜被撞飛後斷腿。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，無業的水電工劉男（38歲）有搶奪及詐欺等前科，19日他從樹林騎車到蘆洲復興路找尋下手目標，將機車停在超商附近後，鎖定剛買完水坐在車上休息的郭姓女子（23歲），他拿出預藏的小刀，一拉駕駛座車門竟恰巧沒鎖，他隨即上車把脖子架在郭女脖子上，陰冷地說：「不要怕，往前開！」

▼郭女轎車蛇行撞上前方車輛後才停下。（圖／記者陳豐德翻攝）



郭女驚慌失措，車子跨越對向車道逆向行駛，先撞上騎腳踏車的陳姓婦人（60歲），隨後再撞上一名準備過馬路的黃姓男國中生（14歲），直到撞上前方3輛車後車輛才停下，全程約150公尺；劉男見行跡敗露趕緊跳車逃跑，還在副駕駛座留下犯案用的刀具，附近熱心民眾得知車禍原因，立即上前協助追捕，但劉男跑到一處大樓的地下室後便逃逸無蹤。

目擊民眾表示，被害的國中生遭撞飛約2公尺高後倒地，腳部變形倒在路面，頭上還有鮮血不斷流出，至於開車的劉女在下車後神情驚恐，在路邊不斷流淚，哭訴是因被人持刀強押才會撞車。婦人因為顱內出血，送往馬偕醫院急救後至今仍重度昏迷，至於國中生則是頭部撕裂傷、腿部骨折被送往新光醫院急救。

警方獲報後組成專案小組偵辦，以車追人在劉男的戶籍地埋伏，但劉男自知難逃法網，晚間8時許自行前往板橋分局後埔所投案，他初步辯稱，是因為缺錢才會犯案，且郭女是自己踩的油門與他無關；但郭女卻表示，是劉男從副駕駛座伸腳踩油門才會釀禍，全案依照強盜、傷害、公共危險、妨害自由、及毀損罪嫌送辦。

▼犯嫌挾持用的小刀遺落在車上。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼劉姓犯嫌自行前往派出所投案。（圖／記者游宗樺翻攝）

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