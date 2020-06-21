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美國朋友端出「與神同款紅盤」請吃飯！大讚充滿台灣味…她卻越吃越母湯

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▲▼美國朋友拿拜拜盤請吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲美國朋友拿拜拜盤請吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

不少外國人剛來台灣時，對於我國文化習俗不熟悉，因此鬧出很多笑話！一名女網友表示，日前到美國朋友家作客，對方熱情地下廚招待她，幾分鐘後卻端著一個熟悉的紅色盤子出來，還說「這是我最喜歡的盤子」，但她實在越吃越心虛，猶豫該不該告訴朋友真相。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出照片，美國朋友隨意炒了一些青菜、雞肉給她吃，但使用的容器卻是廟裡常見的「拜拜盤」，通常是用來放乾果、餅乾等祭品，所以她端著這盤吃東西內心百感交集，吃到一半盤子還漸漸顯露出飛龍圖案，讓她實在越吃越毛。

請繼續往下閱讀...

不過，熱情的美國朋友不了解台灣文化，只覺得這拜拜盤顏色鮮豔，上頭的圖案也很有台灣味，所以把它當作自己最心愛的盤子每天使用，甚至還多買了好幾個要帶回美國分送給家人，「因為便宜又具有台灣特色」。原PO看到對方興致勃勃的模樣，不知道該如何開口說出真相，只好硬著頭皮端拜拜盤吃飯。

▲▼美國朋友拿拜拜盤請吃飯。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲外國朋友對於金紙也十分好奇。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友回應，不少外國人對於金紙、拜拜盤、敬神酒杯等祭拜用品都很有興趣，「升級版：與神明同款」、「拜託，這是神級的才有得用的盤好嗎？譬如女神啊」、「這還好，我有個澳洲朋友來台生活，他想寄一箱台灣紀念品給他在澳洲的媽媽，我在裡面看到一疊金紙」、「哈哈哈哈哈哈哈神明聯名款」、「我同事老公是英國人，覺得吃飯就是要有燭光蠟燭，就去買了兩個紅色蠟燭放在桌上，我同事說感覺自己要被超渡了。」

但網友提醒，還是得提醒美國朋友耐熱問題，拜拜的塑膠盤不適合裝熱食，有塑化劑疑慮，「你可以跟他說這個適合放冷食，其他就不用說了」、「 覺得還好啦，他們應該沒有在乎這個，但是記得跟他說只能裝冷盤。」

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