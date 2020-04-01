清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：陋俗到我這代就好

▲老一輩普遍還是會去掃墓。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

明天就是清明連假第一天，受到疫情影響，不少人已經提前掃完墓，避開大量人潮聚集。這令網友聯想到，掃墓這項習俗是否有必要性，「等你父母老死了，你會去掃墓嗎？」

原PO在PTT表示，在傳統文化中，親人過世後家屬會舉辦一連串宗教活動，包括掃墓、祭拜、普渡、頭七等等，「老實說我打從心底不相信這些東西」，他個人並不信神鬼之說，現在掃墓跟拜拜也只是做給父母看、讓長輩安心，其實內心認為沒有這必要性。

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他透露，將來父母離世後，他就會停止這些宗教習俗，讓掃墓的傳統停留在他這一代，頂多就是幫父母買塔位並一年去祭拜一次，「至於什麼祖先的墓啦，家裡的神明啦，我也不會再去管了。」

▲也有人認為掃墓只是形式，不如放心中懷念。（示意圖／記者湯興漢攝）



對於掃墓時拜拜、燒金紙、祭品等流程，年輕一輩大多無感且嫌麻煩，「時代變了，老一輩才信那些」、「無鬼神論者不信那套的，頂多線上掃墓紀念一下」、「徒具形式的東西，沒有意義」、「會去除草吧 ，拜拜就算了」、「在心裡懷念就夠了」、「不會，也不會要後代掃我墓」、「我會停掉一切相關的活動，我覺得人死了就死了」、「寧願在世多回家」。

也有不少人仍會持續掃墓活動，這是一項緬懷家人、家族團聚的日子，「掃墓也是一種聯絡家族血緣的方式一年就一次，可以家族聚在一起特別珍惜」、「父母會（拜），祖先什麼的就算了，然後我希望我小孩不用拜我，陋俗到我這代就好」、「會，因為我父母是信這些的，雖然都已亡故，但還是會遵從他們生前意志，每年去掃墓」、「應該問你父母的意願吧？ 他們如果覺得沒必要就不用，你現在就該問了，你不相信搞不好父母很信，他們叫你拜你忍心不去？」

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