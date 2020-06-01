外送哥半夜送餐「目的地是夜總會」　真相反轉...他冒冷汗：隔天立馬拜拜

▲騎到半路，他覺得不太對勁，但還是敬業地繼續往上騎。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友平時下班後，會接著跑外送貼補家用，昨深夜他接到訂單，便前往客戶指定地點，結果抵達時竟是夜總會，嚇得他急忙聯絡對方，雖然後來誤會解除，客人也多給100塊小費，不過他隔天一早，立刻跑到廟裡拜拜壓驚。

外送哥在爆怨公社娓娓道來，「一如往常的下班繼續跑宵夜場熊貓貼補家用！藍芽耳機傳來熟悉的接單聲響，到達店家取餐後準備前往顧客地點，結果定睛一看...沒顯示地址，用定位的，也沒有任何備註。」

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雖然有些詭異，不過他仍按照定位，乖乖送餐去，「騎著騎著突然想到，不對啊...上面這邊我記得是沒有任何住家的，但為了客戶的餐點，還是硬著頭皮騎上去。」

此時，藍芽耳機傳來導航的聲音，「你已經到達目的地，目的地在你的右邊。」怎料，原po轉頭一看竟是夜總會，嚇得他連打兩通電話，但對方就是沒接，於是他立刻回報公司客服。

▲外送哥抵達後，環顧四周不禁一陣毛。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒多久，藍芽耳機那端突然傳來電話聲，在他表明身分後，對方則滿是歉意地說，「啊，拍謝啦，我在下面的社區啦，你幫我送下來，拍謝拍謝！」送達後，客人拚命道歉，還多給了100塊錢小費；而他則順便教導善用備註功能，以免又發生類似情況。

儘管到最後並沒碰上什麼靈異事件，但外送哥還是很剉，隔天早上也前往南瑤宮拜拜。對此，網友們也一陣毛，紛紛回應「嚇死寶寶」、「天啊！如果是我早嚇死了」、「辛苦了...這下夜總會知道叫熊貓可以送上來了」、「還好不是從那墓地走出來，不然會嚇死」、「我應該當場漏尿」。

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