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好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了

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▲▼好市多「黑鑽卡」超囂張推出！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了。（圖／翻攝好市多月刊）

▲好市多「黑鑽卡」7/1超囂張推出！（圖／翻攝好市多月刊）

網搜小組／許力方報導

美式賣場好市多（Costco）來台23年，最新一期月刊曝光全新會員卡「黑鑽卡」，號稱開創目前量販業界前所未有的作法：「使用黑鑽卡消費可獲2%回饋」，7月起將推出，申請資格也分為金星與商業兩種，年費均為3000元。消息引發熱議，不少網友試算，約要年消費15萬元才能打平會費回本。

根據文章，會員使用「黑鑽卡」於台灣好市多實體賣場及線上購物網站內的大多數消費，都可以獲得2%回饋，且若同時擁有國泰世華Costco聯名卡，照享1%多利金，購物最高可獲3%回饋。現有會員可以隨時支付「有效期限比例計算」升等費用成為黑鑽卡會員。

▲▼好市多「黑鑽卡」超囂張推出！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了。（圖／翻攝好市多月刊）

▲隱藏功能曝光！網友試算驚：掏出來就贏了。（圖／翻攝好市多月刊）

至於申請資格，同樣分為金星、商業兩種，年費則從1150-1350元飆到3000元，黑鑽金星會員除了主卡外，包含一張免費的家庭卡，黑鑽商業卡也是主卡加一張免費家庭卡，另還可申請6張900元的副卡，不過副卡無法獲得2%的回饋。

好市多指出，黑鑽卡會員每年的回饋金累計上限為3萬元，其中會費、黃金條塊、輪胎安裝、規費等都不包含2%回饋，而2%的回饋方式將以「回饋券」方式於到期前2個月核發，2%回饋券僅限於有效時間內前往實體賣場使用，不包含線上購物，且回饋券必須一次使用完畢，不可分次、找零、儲值、兌換現金等。

依據好市多試算黑鑽卡年度回饋，每個月符合回饋標準的消費6875元，每年8萬2500元，2%回饋就有1650元，每月消費至少2萬元，年度回饋就可拿回4800元。

不少會員看到躍躍欲試，在臉書社團引發熱烈討論，紛紛發文詢問「有什麼隱藏功能」、「該升等嗎」、「CP值高嗎？」等，有網友酸「只是拿出來炫耀、刷存在感」、「掏出來就贏了」，也有人分析，約年消費要達15萬元才可以回本，打平繳的3000元年費，進一步換算，一年年費多1650元，「年消費8萬2500元就跟一般卡打平了。」

►夏日玩農場

▼好市多來台23年，推出全新黑鑽卡。（資料照／記者陳涵茵攝）

▲好市多,防疫。（圖／記者陳涵茵攝）

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