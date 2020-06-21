　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20歲男大生玩期權「以為慘賠2千萬」！留一封遺書身亡　結局很悲傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

房間,晚上,深夜,電腦（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國20歲投資新手玩期權，誤以為慘賠超過2000萬，進而走上絕路。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

美股近期反彈，吸引不少散戶投資搶進。美國一名20歲男大生利用Robinhood線上交易平台開設期權交易帳戶，疑因不熟悉操作介面，誤以為自己慘賠超過73萬美元（約新台幣2160萬元），最後走上絕路。Robinhood表示，將改善用戶介面，並提高複雜交易的資格門檻，未來不排除為客戶提供教育課程。

根據CNBC報導，男大生Alex Kearns為了節省手續費，選擇用網路券商Robinhood（羅賓漢）交易選擇權，結果一看到自己帳戶結餘出現負73萬美元，擔心自己無力承擔，可能牽連家人，竟選擇輕生，並在電腦中留下一封遺書。

Kearns在遺書中控訴，他明明選擇了虧損有限的期權交易，卻虧損這麼多錢，他想質問Robinhood：「為什麼一個 20 歲、沒有收入的人，能獲得 100 萬美元的交易槓桿？我原本沒想冒這麼大的風險，以為最多只是失去本金。」

案發後，身為分析師的表姊夫Bill Brewster發現，Kearns其實沒有這麼巨大的虧損，帳戶負值只是暫時餘額，反映期權尚未結算的部分，以及這些期權相關的股票價值，並不等於實際負債金額。

Brewster認為，這明顯是介面設計出了問題，讓Kearns誤以為自己背上大筆債務，更何況Robinhood向新手推銷產品，卻沒有採取相應保障措施。

▲▼Robinhood。（圖／翻攝自Robinhood）

▲Robinhood。（圖／翻攝自官網）

Robinhood周四（18日）證實，死者Kearns確實他們平台的用戶，也對此事感到遺憾，目前已針對選擇權交易產品進行審查，未來將改善交易介面，提高複雜交易的資格門檻，同時考慮聘僱一名專業的期權老師，為新手客戶提供相關課程。

美國金融業監管局（FINRA）要求，交易平台應該審核每個欲交易期權的用戶，Robinhood也不例外。為此，Robinhood考慮要求用戶填寫一份問卷，以證明自己有足夠的投資經驗，並承擔相關風險。

Robinhood 成立於2013年4月，致力於將股票交易大眾化，現今擁有超過1000萬名用戶，其名取自英國民間傳說俠盜「羅賓漢」，主打免手續費交易，吸引廣大客戶使用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／「過去冤枉被掀開⋯」 前新北市副市長陳伸賢退出監委提名
快訊／京華城活埋工人找到了！受困小山貓內「身上覆蓋泥沙」
「黑豹」男星暴瘦現身...2月後驚傳「坐輪椅送急診」！　病況
快訊／3女闖花蓮黃金峽谷溯溪！慘遭「落石砸中」1死2傷　未申
快訊／小琉球潛水失聯6天亡！彰化男遺體漂到綠島　家屬崩潰：回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲男大生玩期權「以為慘賠2千萬」！留一封遺書身亡　結局很悲傷

熱辣辣「透明防護衣女護士」　爆紅後變身辣模！

川普上網路節目演溫馨父子秀　劍指拜登：他是中國的夢想

割乳當紙鎮！「戀鞋癖殺人魔」5歲啟動性慾開關...殺4女瘋狂姦屍

她自爆10歲慘遭性虐！用麵包刀狠割下「戀童癖父親」生殖器

北韓炸不乾淨！金與正要求「完全消失」　衛星照曝兩韓聯辦根本沒倒

想出國先強制噴9萬！柬埔寨超硬規定旅客一入境付押金　葬禮費都包了

國安法威脅香港地位！歐洲議會「硬起來」施壓陸籍官員...下周視訊李克強

辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口…血跡沿灑客廳！

印軍望風而逃死200多人？印度議員因「散播謠言」被捕

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

20歲男大生玩期權「以為慘賠2千萬」！留一封遺書身亡　結局很悲傷

熱辣辣「透明防護衣女護士」　爆紅後變身辣模！

川普上網路節目演溫馨父子秀　劍指拜登：他是中國的夢想

割乳當紙鎮！「戀鞋癖殺人魔」5歲啟動性慾開關...殺4女瘋狂姦屍

她自爆10歲慘遭性虐！用麵包刀狠割下「戀童癖父親」生殖器

北韓炸不乾淨！金與正要求「完全消失」　衛星照曝兩韓聯辦根本沒倒

想出國先強制噴9萬！柬埔寨超硬規定旅客一入境付押金　葬禮費都包了

國安法威脅香港地位！歐洲議會「硬起來」施壓陸籍官員...下周視訊李克強

辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口…血跡沿灑客廳！

印軍望風而逃死200多人？印度議員因「散播謠言」被捕

汐止大樓住15年！女子突被告知「公設是違建」　竟全要回填

爸爸腦梗塞！媽媽0經驗「靠電話學針灸放血」　男星PO文讚偉大…1天後道歉了

內蒙沙漠試種5200畝旱稻　預計每畝可產450公斤大米

20歲男大生玩期權「以為慘賠2千萬」！留一封遺書身亡　結局很悲傷

中職／決定老三！陳仕朋對統一未吞敗　達尼爾找首勝

《乘風破浪的姐姐》劉芸被批「唱沒幾句還搶C位」！　網發私訊狂罵…工作室無奈回應了

買菜踩髒水...糖尿嬤 慘截肢　「周邊神經病變」4警訊別輕忽！

對的高跟鞋能陪你走一輩子！30歲女人值得投資的7個品牌

國際熱門新聞

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

2姐妹「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上

25歲女帶小孩搭巴士　遭司機性侵

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

解放軍成敢死隊　逼印度士兵跳河還分屍

透明防護衣女護士爆紅後變身辣模

中印邊境衝突全因「一頂帳篷」！　

WHO：新冠疫情進入新的危險階段

戀鞋癖殺人魔「割乳當紙鎮」瘋狂姦屍

衛星照曝兩韓聯辦「沒炸乾淨」

更多熱門

相關新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

台東縣卑南鄉一處民宿20日驚傳一對男女陳屍房內，警方據報封鎖現場，經查2人來自香港，已排除他殺嫌疑，屋內有燃燒過的木炭，應為燒炭輕生，但真正死因要進一步調查。對此業者也回應昨天他們來還好好的。

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

魯爸／「0050 vs 0056」4項指標它全勝

魯爸／「0050 vs 0056」4項指標它全勝

疑久病厭世　男子坐鐵軌遭撞死亡

疑久病厭世　男子坐鐵軌遭撞死亡

新北校園霸凌！限動辱「破X」逼國1女自殘

新北校園霸凌！限動辱「破X」逼國1女自殘

關鍵字：

期權期貨股票自殺輕生男大生

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

「黑豹」查德威克鮑斯曼爆「坐輪椅送急診」

被長官帶出場？「俏秘書」IG內容曝：荒謬的一天

喝2杯冰啤酒…她經血秒停「衛生棉乾到底」嚇傻！醫師回應了

快訊／潛水失聯6天！彰化男「小琉球漂到綠島」亡

國中妹左耳爆癢！耳道竟爬滿雪白斑紋

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面