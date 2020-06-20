鮭魚躺槍！　雲南昆明發最嚴禁令：銷毀所有使用過的砧板

▲北京此次疫情中，鮭魚成為眾矢志之。（圖／翻攝自Pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

北京爆發第二波疫情，9天累計205起本地確診病例，大陸各省同樣也繃緊神經，尤其受「進口三文魚（鮭魚）砧板檢測到新冠病毒」消息影響，不只各地紛紛下架生鮮鮭魚產品，雲南省昆明市還發布最嚴格管制令，表示要在全面進行消毒後，進一步按照規定處理（銷毀）、更換新的賣場砧板。

雲南昆明市五華區市場監督管理局19日發布通告稱，官方已於14、15日出動執法人員，對百盛、家樂福兩等超市進行徹查，過程發現商家已經停售進口鮭魚，並提出三點疫情防控要求。

▲大陸封閉來自北京新發地市場的肉類海鮮，其他各省市也加強對進口生鮮的管控，商家並配合下架採樣。（圖／翻攝新京報）

雲南昆明市官方要求，該轄區商家首先應檢查完善進口海鮮產品的進銷台賬，並對賣場凍庫進行全面消毒殺菌，最後，處理更換砍切過鮭魚的用具，如砧板等，嚴格按照規定銷毀，並堅持每日消毒後再行啟用。

此外，在黑龍江省、吉林省等地，同樣也陸續發布監管新規，要求對鮭魚、海鮮及其製品進行抽檢，並對市場環境進行監測。一律禁止銷售進貨管道不明、無檢疫檢驗證明的商品。

據了解，本次北京爆發疫情，鮭魚之所以「躺槍」，成為眾矢志之，主要來自11日疫情爆發後，北京新發地批發市場董事長張玉璽指出，相關部門抽檢時從切割進口鮭魚的覘板上，檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場。

之後，北京各大市場將鮭魚等海產下架封存，其他省分陸續跟進，甚至日式料理店、超市也下架鮭魚產品，更出現許多餐廳自清，自己原本販售的「鮭魚生魚片」，其實是使用國產鱒魚的亂象。

不過，中國疾控中心應急中心副主任施國慶曾在16日記者會上表示，「目前還沒有證據來表明三文魚（鮭魚）是新冠病毒的宿主或者中間宿主。」陸媒報導稱，此說法可能讓鮭魚「脫罪」成功，重新上架或許指日可待。

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