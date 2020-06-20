解放軍潛艇傳現蹤鹿兒島以西　日本防衛省高度警戒

▲疑似有中國解放軍海軍潛艇航行通過中日毗連區，且是在無浮出水面的情況下通過 。（示意圖，非當事潛艇／取自免費圖庫wunderstock）

記者陳政錄／綜合報導

中日關係添變數？日本防衛省20日發布消息，指稱18日下午，日本海上自衛隊在鹿兒島縣奄美大島東北部毗連區，發現一艘國籍不明的外國潛艇航行。NHK進一步引述防衛省知情人士判斷，該潛艇疑似來自中國解放軍海軍。

值得注意的是，這是近2年多以來，首次有外國潛艇在無露出水面的情況下，穿過日本相連海域。另根據國際法，潛艇在另一個國家的領海航行時，需要浮面並升起國旗，但在兩國毗連的水域則無同類規定，進一步佐證該潛艇來自中國海軍的判斷。

▲日本鹿兒島地理位置，中國在西方。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

日本防衛省官員表示，18日，該潛艇自太平洋向東海行駛，在奄美大島與託卡拉列島之間的狹窄海域中航行，防衛省認為該潛艇航線存在異常，決定對其航行目的展開分析調查。

日本防衛大臣河野太郎20日宣布，日本海上自衛隊將保持警惕，在情報收集、加強警戒上做好準備，以確保萬無一失。

據NHK報導，防衛省官員指出，從收集到的訊息來看，懷疑該潛艇為中國海軍潛艇，目前，該潛艇已於20日上午前駛出奄美大島東北部水域，繼續沿東海向西航行，並未進入日本領海。

值得注意的是，這不是中日近期第一次在海面上交鋒，據日本共同社報導，日方已經連續68天，在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）附近發現中國公務船，是2012年日本宣稱將釣魚台實現「國有化」後，最長的連續天數。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►NHK報導