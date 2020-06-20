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川普簽署涉疆法案！中國政府、官媒連環轟「廢紙一張」

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▲▼維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

▲維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普簽署「維吾爾人權法案」後，中國方面表示強烈反對，中央、官媒輪番上陣反駁。新疆維吾爾自治區人大常委會先前稱，「2020年維吾爾人權政策法案」就是廢紙一張，必將被正義的力量掃進垃圾堆。中國外交部發言人趙立堅也連續2天回應此事，強調美方利用涉疆問題干涉中國內政、抹黑中國形象、遏制中國發展的圖謀注定失敗。

綜合媒體報導，川普於美東時間17日簽署「2020年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020），內容允許行政部門制裁壓迫維吾爾族或其他穆斯林的中國官員。事後，中國國際電視台「CGTN」18日就播出了以新疆反恐為主題的英文紀錄片《巍巍天山-新疆反恐記憶》。

趙立堅昨（19）日在記者會上對此稱，新疆反恐紀錄片以具體案例、清楚事實說明了新疆展開反恐和去極端化工作的必要性，展現了中方為此付出的巨大努力；自治區政府採取的反恐和去極端化努力合理合法，有效遏制了恐怖活動多發、頻發勢頭，新疆已連續3年半沒有發生暴恐案件。

▲▼川普搭上飛機，準備從紐澤西飛回華府。（圖／路透）

▲川普正式簽署「維吾爾人權法案」。（圖／路透）

他抨擊，美方有關法案罔顧事實，惡毒攻擊中國政府治疆政策和新疆人權狀況，試圖把新疆的反恐、反分裂和去極端化舉措汙名化，在反恐問題上赤裸裸地搞雙重標準，對此中方堅決反對。

「新疆是中國領土，新疆事務純屬中國內政。」趙立堅強調，中國捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，維護新疆發展、穩定和民族團結的決心堅定不移；「美方利用涉疆問題干涉中國內政、抹黑中國形象、遏制中國發展的圖謀注定失敗。」

另一方面，《人民日報》日前也發表題為「美國涉疆法案就是廢紙一張」的文章指，「這個所謂的涉疆法案，通篇充滿了偏見和自以為是，經不起任何推敲，反而暴露出美國政客一貫的霸蠻與豪橫做派，再次證明美國是當今世界的禍亂之源，是全球的麻煩製造者，是世界現行法則的最大破壞者。」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

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