台女嗆男生月薪50K以下「不配擁有愛情」　鄉民：50K很合理啊

▲台女認為男生50K以下「不配擁有愛情」在網路上引發熱議。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林彥臣／綜合報導

麵包與愛情該如何分配，向來是兩性之間難解的習題，就有一位網友在匿名粉絲頁「靠北女友」發文指出，月薪50K以下的男生「不配擁有愛情」，引發網友熱議。相關話題甚至在PTT上也引發討論，不過PTT鄉民反而認為，要求男生月薪50K還算合理。

原PO在「靠北女友」發文指出，為何一堆男生討厭拜金女「我不懂」，人本來就應該追求高質量的生活，你一個月賺3萬，自己生活都成問題，你說可以給女生幸福，鬼信你呀！不要因為給不了而自卑，就找藉口說女人都愛錢，與其在那邊攻擊不如踏實點去賺錢啦，女人的美貌本來就需要金錢培養，不然一堆醫美診所都可以關了

請繼續往下閱讀...

原PO指出，不要吃不到就在那邊拜金女蛇精女的，幼稚，「我找男友都會關心他的薪水，5萬以下不是我不喜歡，而是你根本不配擁有愛情」。

網友對則PO文底下留言表示，「自己愛美應該自己賺吧」、「希望您可以找到適合的男性，越久就難找歐」、「必娶要求還挺高？」、「錢可以創造幸福，幸福不一定要靠錢創造」、「你死了啥都帶不走啦」。

▲PTT鄉民認為，要求男生月薪50K已經很佛心了。（圖／記者李毓康攝）



不過這則PO文在PTT的討論則表示，「50K當標準算很佛心了吧」、「50k不就平均薪資嗎，合理啊」、「蠻中肯的吧，出社會都知道4.5萬是要怎麼養家」、「我覺得50k當標準的女生很優質」、「50k年收了不起就7、80，連百萬都不到，這叫拜金？」、「說得很對啊，會跟薪資50k以下交往的根本聖母」。

►最強「韓系素顏霜」超特價850元快搶！買就送嘟唇修修唇筆～