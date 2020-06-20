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四生肖女「一結婚就帶財」！　有著超強旺夫運...沒娶到虧大了

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▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲四生肖的女生一結婚就會幫老公帶來好財運。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

人出生所屬的生肖在命相學裡，有時會影響一生的運勢。塔羅牌老師艾菲爾日前在臉書上Po文指出，在十二生肖中，有4生肖的女生具備超強運勢，特別是有著「一結婚就會帶財」的特質，這4生肖分別是屬鼠、屬龍、屬雞、屬牛的女生，「伴侶若是沒有牢牢抓好這四個生肖女，那可就虧大了！」

第四名-生肖羊
羊給人的第一個印象就是溫馴丶可愛，因此屬羊的女生簡單來說就是「最女孩」的女孩，因為個性溫柔、樂於助人，也讓她們擁有良好的人緣、事業運旺盛！男生如果和屬羊的女孩在一起，小倆口的感情會很好也很少爭吵，且女生會透過自己的好人緣來幫助伴侶，結婚後更能讓家庭和樂、財神常駐！
幸運小物：天然的金鈦晶是全方位的水晶之王，補足你欠缺的好運。

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第三名-生肖雞
雞也象徵著吉祥，雞鳴則代表著邪氣退散丶陽氣漸生的好寓意，因此屬雞的女孩通常個性敏銳丶善於打理家中財務丶統合家裡成員，「不鳴則已，一鳴驚人」就是最適合形容生肖屬雞的女孩，屬雞的女孩能夠憑著自己的經驗和直覺立刻找到屬於自己又正確的方向。男生如果和屬雞的女孩在一起就會像吃下定心丸，因為她們會把家庭、財務都打理得井井有條！
幸運小物：有升官需求的人可以配戴竹子造型或金雞造型的天然翡翠。

▲▼見錢眼開。（示意圖／記者孫于珊攝）

▲艾菲爾表示，「肖羊女、肖雞女、肖龍女、肖鼠女」，具備珍貴的「一結婚就帶財」特質。（示意圖／記者孫于珊攝）

第二名-生肖龍
 龍在華人文化中是祥瑞的象徵，常常也是十二生肖里最威風的圖像，所以父母通常對生肖屬龍的子女期望特別高，也給予更多的栽培，讓屬龍的通常都具有一定的領袖魅力。因此生肖龍的女生能屈能伸，也可以和先生同甘共苦，兩人互相扶持鼓勵，便可以讓婚後的生活富有活力，財富滾滾來，更可以讓先生運勢大開、財氣更旺，成為「結婚就帶財」第二名。
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第一名-生肖鼠
老鼠是極為聰明又勤奮的動物，因此屬老鼠的女孩通常個性積極，若設立好目標後幾乎都能事半功倍的達成，且經常是群體中的智囊團，同時也是婚姻中的良好伴侶。另外，屬老鼠的的女生通常都不會輕言放棄，加上懂得開源節流，因此比較隨性的男生如果遇到的話就像中了大彩票，不但可以幫助老公事業，更懂理財，讓兩人年紀輕輕就可以走上成功的康莊大道。
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