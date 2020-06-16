「人懶卻命好」3生肖女！「屬鼠」靠撒嬌一辈子被丈夫寵愛

▲你是人懶卻命好的生肖女嗎？（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

許多人在感情上跌跌撞撞，總是遇到一些不好的人而受到傷害；有些人卻是如此幸運，有著疼愛自己的老公，婚後更有好婆婆的呵護，不需要做任何家事，只需要好好享受生活。據搜狐號《小小星座》分析「人懶卻好命」的3個生肖。

●生肖屬雞

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屬雞的女性在結婚前因個性單純，容易相信別人因此在感情上會受到傷害；不過結婚後她們不僅能有個非常疼愛的老公，婆媳關係也很好，在家裡不需要做任何事，婆婆會幫忙把家事打理好，老公在外工作賺錢，她們在家享受生活。

●生肖屬鼠

屬鼠的女性愛撒嬌，只要她們有想做的事，很多人都會在背後默默幫助；即使她們很懶惰，結婚後仍有老公的疼愛、孝順的孩子，生活過得幸福美滿。她們在事業也是一飛衝天，不僅幫助老公事業，還會照顧家庭；她們在生活上會用點小巧思，牢牢抓住老公的心。

●生肖屬馬

屬馬的女人心地善良、有同理心，她們最大的缺點就是「好吃懶做」，不喜歡做家事，總幻想不勞而獲的福利。雖然她們平時做事不勤奮又懶惰，但不管在哪裡都能遇到寵愛她們的好男人，願意為她們做牛做馬，因此婚姻生活非常幸福。

▲屬馬的女生根本天生好命。（圖／pakutaso）

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