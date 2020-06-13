「3星座」這週運勢強強滾！命理專家：週一7.9億威力彩快來試試

▲艾菲爾提醒大家新的一週（6/13～6/19）有「水星逆行」要特別注意。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

實習記者施怡妏／綜合報導

命理專家艾菲爾日前在節目《命運好好玩》分析6/13~19日，12星座的整體運勢，等級分為兩顆星到五顆星，由於本周水星依然持續在逆行當中，生活上、外出、交易等，都需要多注意。但天蠍座的朋友在本週財運爆棚，投資方面順利之外，不妨也找個機會到彩券行走走，很有可能抱走最大獎。

★★ 2顆星

請繼續往下閱讀...

獅子座：本周面臨生活上的壓力較大，可能和工作上的變動有關。

巨蟹座：在夏天炎熱高溫時會有睡眠不足的困擾，要特別注意。

摩羯座：要注意因壓力「慢性疲勞」導致的健康問題。

★★★ 3顆星

雙子座：在水星逆行之下，仍會有貴人出現提供幫助。

金牛座：經營副業的運勢特別好。

牡羊座：除了適合經營副業，也可以經營一下人脈，人脈通錢脈。

★★★★ 4顆星

雙魚座：建議將心中的夢想化為「行動」，各方面才會有所成功。

水瓶座：可能出現新的戀愛對象，不妨好好把握機會。

射手座：愛情中會出現好運，替戀情增溫。

▲威力彩連摃35期，下一期頭獎金額將續創今年新高。（圖／記者許力方攝）

★★★★★​ 5顆星

天蠍座：各方面的投資或布局都會有成功的機會。

天秤座：可望功名兩得，比方說學生的考試或求職者要工作面試，積極一點的話會有強運助陣。

處女座：前途光彩，各方面都會非常順利。

另外，艾菲爾還提到，工作運最旺的是處女座，能夠打破疫情所帶來的困擾；戀愛運最旺的是射手座，趕快去找另一半甜蜜約會；財運最旺的是天蠍座，可以去彩券行試試手氣。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。