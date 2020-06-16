不用做家事！婚後「人懶卻命好」生肖女Top3　她超會撒嬌…一秒收服老公

▲你也是人懶卻命好的生肖女生嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾怨天尤人，自己在感情世界裡尋尋覓覓，卻總是跌得全身傷；而有的人，卻能毫不費力的迎來一段段幸福美滿的愛情，且在婚後被老公、婆婆捧在手掌心呵護，不需要做家事。搜狐號《小小星座》統整出「人懶卻命好」的生肖女生Top3，你就是那個幸運兒嗎？

1.屬雞

屬雞的女生在婚前容易因為性格單純、太容易相信別人而容易受到感情的傷害，一旦結婚後，能同時得到老公的關愛、婆婆的疼惜，且完全沒有婆媳問題。基本上她們在家什麼事情都不用做，有婆婆罩還一肩扛起所有家務，老公在外打拚賺錢，她們享受著無憂無慮的生活。

請繼續往下閱讀...

2.屬鼠

屬老鼠的女生非常愛撒嬌，舉手投足間都散發著誘人氣息，讓人好想抱在懷裡疼惜！所以即便婚後很懶，但仍能享受著幸福的生活，因為老公疼愛她們、孩子孝順她們。也因為家裡總是環繞著甜蜜氛圍，另一半的事業也會有如神助般一飛衝天，屬鼠的女生不僅旺夫、愛護家人，在婚姻生活裡也懂得耍耍小技巧，抓住老公的心。

3.屬馬

屬馬的女生心地善良、又有同情心，但一生中最大缺點就是「好吃懶做」，不喜歡做家務，總是等著享受從天上掉下來的福份，但也不得不說她們運氣好，總是能遇到疼愛她、寵愛她的真命天子，願意替她們做任何事，婚姻生活美滿、幸福。