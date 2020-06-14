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狂招惹小人！本週3生肖「事業運爆慘」淚當社畜...求不加班就好

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▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲想知道你本週運勢如何嗎？（圖／翻攝PAKUTASO）

文／昱修院

想知道你本週(06/15-06/21)運勢如何嗎？
本週三個需要特別注意的生肖：

屬兔的朋友，本週注意事業運犯小人，阻礙多，要靜下心來處理。
屬馬的朋友，本週注意新單位、新思維，是重新定位的一週。
屬猴的朋友，本週注意工作上、人際關係上改變想法及做法對你比較好。

請繼續往下閱讀...

【鼠】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運是平穩的一週，是訓練新進同仁的一週。

36歲屬鼠，本週注意跟新進同仁好好相處。

財富運
本週有正財運，除專注本業，若是要創業本周可以開業。

事業運
 本週無貴人運，多有阻礙，是不順的一週，靜下心來多到外縣市走動。

桃花運
單身的朋友，是告白的一週，把握機會。
已婚的朋友，本週注意男性朋友被小人陷害，請女性朋友討公道。

健康運
本週注意腳問題，避免跌倒受傷，多喝溫水，注意睡眠狀況。

【牛】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運旺，是輕鬆面對的一週。

48歲屬牛注意交通上的安全，少開車，多使用交通工具。

財富運
本週走正財運，專注本業，本週適合外縣市發展。

事業運
本週事業運旺，跟廠商的提案過關，業績順風順水，要注意謙卑點。

桃花運
單身的朋友，本週適合提親。
已婚的朋友，本週注意小孩子身體狀況，尤其是腳。

健康運
注意頭痛的問題。該做檢查，不要熬夜，多喝水。

【虎】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運旺的一週，有貴人運，有長輩的幫忙更好。要好好把握。

35歲屬虎，本週可以換辦公室。

財富運
本週正財運。專注本業，但要檢視財務規劃。

事業運
本週貴人運強，跟長輩的客戶多聯絡，會有意想不到的機會。

桃花運
未婚的朋友，本週要多參與另一半的活動。
已婚的朋友，本週可以跟另一半討論副業。

健康運
本週注意眼睛的問題，注意眼壓的問題，注意三餐要正常吃飯。

【兔】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運弱，出現重重阻礙且小人當道，所以適合靜下心來想想如何應對。

34歲屬兔，本週適合跟同事一起外出，一起談件。

財富運
本週走正財，專注本業，跑外地越遠越好，對你越有利。

事業運
 本週事業運弱，是檢討如何改進的一週，例如團隊的運作及如何有效的發揮團隊的力量。

桃花運
未婚的朋友，本週多陪伴另一半。
已婚的朋友，本週多注意小孩的身體不要跌倒。

健康運
本週注意皮膚的問題，多喝蔬果汁及正常吃飯，別追劇。


【龍】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運強，是忙碌、累積能量的一週。

45歲屬龍，本週要多關心，因為家人會有人生病、住院而你不知。

財富運
本週有正財運，專注本業。有副業的人不宜投資過多，保守為上。

事業運
 本週有貴人運是忙碌的一週，但不要忙過頭而出錯，注意細節。

桃花運
未婚的朋友，本週注意另一半的身體避免跌倒。
已婚的朋友，本週注意投資理財，別貪心，別受誘惑，以免破財。

健康運
請注意血壓的問題，且三餐正常吃、多吃當季的水果，多溫喝水。


【蛇】總運解析★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運旺，是發展新事業、新方法、新思維的一週。

32歲屬蛇，本週注意交通意外，注意車子保養。

財富運
本週有正財運，專注本業。本週適合開店並執行新做法。

事業運
本週有貴人幫忙。要把握是開創新局的一週。口說好話。

桃花運
未婚的朋友，本週可以提親。
已婚的朋友，本週會有口舌之爭，別口出惡言。

健康運
注意腰部的問題，別影響工作及睡眠，多喝水，早點睡別熬夜。

【馬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運弱，是修身養性的一週。

31歲屬馬，該改改自己的脾氣，放下身段，貴人才會幫忙。

財富運
本週有正財運，專注本業，不宜投資。

事業運
本周小人多，注意別口出惡言，傷同事情誼，說話前要三思。

桃花運
已婚的朋友，多聆聽另一半說話。
未婚的朋友，要言而有信，留點時間給另一半，多陪長輩。

健康運
本週可以安排外出、踏青，放鬆心情，注意時間早點睡。


【羊】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運旺，是忙碌奔波的一週，也是楊眉吐氣的一週。

30歲屬羊，本週注意眼壓問題，若有要看醫生。

財富運
本週是正財運，專注本業，審視自己的財富規劃。

事業運
本週是忙碌的一週，適合發展團隊招募新人。

桃花運
 未婚的朋友，本週是考驗另一半的一週。
已婚的朋友，注意自身的舊疾別再拖了。

健康運
注意腸胃問題，減少應酬，多吃水果，多喝水。

【猴】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運旺，多辦活動，創造業績，運用團隊的力量，不要單打獨鬥。

29歲屬猴，本週要發揮所學的專長，並教會新人。

財富運
本週正財運，專注本業，勿創業、勿開分店、勿投資。

事業運
本週事業運旺，注意請團隊幫忙，別忙中出錯，會得不償失。

桃花運
未婚的朋友，本週給自己一個機會，不然正緣靠近也沒用。
已婚的朋友，本週女性要防桃花劫。

健康運
本週注意精神上的問題，別恍神而出意外。


【雞】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。

本週是事業運旺。是採取行動爭取大單的時候，別客氣。

40歲屬雞，本週注意請口說好話貴人自來。
52歲屬雞，本週注意頭痛的問題，該看醫生別拖。

財富運
本週走正財運及偏財運，專注本業，可買大樂透。

事業運
有貴人運，緣分在外地是人脈的好機會，是接收新思維的一週。

桃花運
未婚的朋友，本週注意工作狀況，容易有意外血光。
已婚的朋友，本週注意先生認識的新朋友。

健康運
 本週注意眼睛的問題。嚴重時去看醫生，別拖成青光眼。


【狗】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運弱，本週適合激發自我、靜下心來轉移目標，看看不同領域的書籍。

27歲屬狗，本週注意別過勞，不要打電動而忘了睡覺。

財富運
本週有正財運及偏財運。專注本業，可買大樂透。

事業運
本週在工作上，多盡點心，多注意細節。

桃花運
未婚的朋友，請多關心另一半的財務狀況。
已婚的朋友，請注意自身的免疫系統的問題。

健康運
本週注意嘴破及牙齒的問題，多休息不要熬夜，多補充營養品。


【豬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及桃花運旺，是獲得滿滿能量的一週。

38歲屬豬，本週新人加入，對她好一點因為有可能未來會成為你的另一半。

財富運
有正財運，專注本業，投資宜保守。

事業運
本週事業運旺，有貴人運。多開口要求會如你所願，好好把握。

桃花運
未婚的朋友本週可提親，但多點耐心溝通。
已婚的朋友，跟另一半多多表達自己的意見。

健康運
本週注意腸胃的問題，別熬夜，多吃水果，多運動，多走路。

★更多信息請造訪「昱修院｣臉書粉絲專頁。

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