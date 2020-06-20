　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣南榮國中資優生黃致穎　屏東唯一國1跳級國3就讀

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣南榮國中黃致穎同學(中)國一跳級國三，與張顥騰校長(右二)、教務處吳淑惠主任(左二)、王登科組長(左一)、輔導室劉文君主任(右一)合影。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣南榮國中黃致穎同學(中)國一跳級國三，與張顥騰校長(右二)、教務處吳淑惠主任(左二)、王登科組長(左一)、輔導室劉文君主任(右一)合影。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉南榮國中學生黃致穎，日前參加屏東縣舉辦109學年度國民教育階段資賦優異學生縮短修業年限（跳級）鑑定，通過了縣府的鑑定，將於今年8月直接跳級升上9年級就讀，成為屏東縣今年唯一的國中資優跳級生。

黃致穎在國小五年級通過國、英、數三科跳級考，因此國小六年級即已跳級學習國中七年級國、英、數課程。去年國小畢業後，經過屏東縣藝術才能學生的鑑定，考入南榮國中管樂班就讀，其國、英、數三科仍繼續修讀八年級課程，僅剩自然、社會二科，後經師長鼓勵、教導，加上自己的用心努力，6月13日參加自然、社會二科之跳級考試，再度通過鑑定，今年9月將能直接成為九年級的學生，參加會考，接受挑戰。

黃致穎同學説，一年來在師長的用心教導，讓她成為正式的國三學生，未來的一年，將能讓她在學校更穩定地學習及和同儕能更良好的互動，這會讓她覺得很開心。

學校人員說，黃致穎去年進入南榮管樂班之後，已於去年11月即與八年級管樂班之學長姊共同參與了室外行進管樂的縣賽，獲得了全縣特優第一名；原本今年3月要代表屏東縣參加台東縣舉辦之全國室外管樂比賽，遇今年全國賽因新冠肺炎疫情而停辦，讓她少了一次和團隊挑戰全國參賽的機會，難免遺憾。

但生性樂觀進取、多才多藝的她，在國中一年的學習活動中就讓她發揮了不少的潛能，她感謝學校能給予她許多活動的參與機會，更感謝師長們給予她許多的鼓勵及協助，讓她這一年能得到許多面向的學習，為自己的國中生活添增了豐富的色彩，雖然學習是辛苦的，但卻也是築夢踏實，因此她更應該要感謝師長及父母的用心栽培，感謝同學們的相互激勵，期許自己今後更能努力虛心學習，讓自己的未來人生能更有方向及目標。

►「清境佛羅倫斯度假山莊平日一泊一食住宿券」！

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
聽說室友帥炸！注兩針趁男神昏睡「一口含下去」　17hrs後再
快訊／藍綠炸鍋！黃健庭：我正式婉謝總統的提名
吳宗憲突曝兒女結婚進度　網驚「求婚關鍵字」：Sandy也快嫁
「長官哥哥帶出場」小秘書起底！　自爆兼職女公關：嗨完奔市府上
「光圈霜」用途多夏季超實用！　2060元特價850元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東市拚連5年本土登革熱零病例　縣市清除登革熱孳生源大會師

體現人道救援精神！花縣府響應「飢餓30」 捐1日餐費關懷急難

因新冠疫情延宕　雲林縣農會頒發農民節表彰大會今舉行

台糖雲嘉區處辦理環境教育活動　村民、小學百人參與

屏東縣南榮國中資優生黃致穎　屏東唯一國1跳級國3就讀

竹南國中畢業生不耍廢　邊衝浪邊淨灘「摸蜊仔兼洗褲」

國民黨雲林縣部端午愛心粽　2萬顆發弱勢家庭度佳節

竹市行動圖書館APP憑手機輕鬆借書　河馬樂樂自助借書機萌翻

修車糾紛遭警友顧問嗆聲毆傷　學甲警依法嚴正送辦

全國率先試辦　消防栓測試回歸自來水公司共同保障市民安全

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

屏東市拚連5年本土登革熱零病例　縣市清除登革熱孳生源大會師

體現人道救援精神！花縣府響應「飢餓30」 捐1日餐費關懷急難

因新冠疫情延宕　雲林縣農會頒發農民節表彰大會今舉行

台糖雲嘉區處辦理環境教育活動　村民、小學百人參與

屏東縣南榮國中資優生黃致穎　屏東唯一國1跳級國3就讀

竹南國中畢業生不耍廢　邊衝浪邊淨灘「摸蜊仔兼洗褲」

國民黨雲林縣部端午愛心粽　2萬顆發弱勢家庭度佳節

竹市行動圖書館APP憑手機輕鬆借書　河馬樂樂自助借書機萌翻

修車糾紛遭警友顧問嗆聲毆傷　學甲警依法嚴正送辦

全國率先試辦　消防栓測試回歸自來水公司共同保障市民安全

董思齊／北韓重啟「戰爭邊緣」　台灣會「被交換」嗎？

屏東市拚連5年本土登革熱零病例　縣市清除登革熱孳生源大會師

豐榮客運雙龍瀑布七彩吊橋彩繪車首發　結合雙龍暢遊電子套票更便利

屏東牡丹「維士比阿伯」林春浦功成身退　旭海「幸福巴士」上路

粉專證實「街貓Bob死於車禍」　事發地離家不到800公尺

縱谷打卡新亮點！關山地政光點區　打卡上傳抽熱氣球繫留體驗

全美最大院線AMC「髮夾彎」： 下月重開時觀眾要戴口罩

水電工持刀隨機跳進「未上鎖車」搶劫　落魄投案時竟要媽媽陪他到派出所

體現人道救援精神！花縣府響應「飢餓30」 捐1日餐費關懷急難

中興通訊明年推7奈米晶片　澄清「只是設計」沒有生產製造能力

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

地方熱門新聞

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

綠竹筍達人如何種好筍　挑好筍報您知

新北包種茶品茗　周末在希望廣場

全國大南瓜聚集淡水金色水岸

消防栓測試回歸自來水公司

碩士畢業林家君　返鄉種腎藥蘭

嘉市日環食無人機北香湖展演

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

王浩宇又收到恐嚇信　內有2顆…

桃園郭祿手工米蛋卷　捲出好味道

虎尾上千無主遺骸裝布袋　虎尾鎮長丁學忠透過慈善會募得骨灰甕

承億文旅董座贊助北興國中球衫、住宿卷

修車糾紛遭警友顧問嗆聲毆傷學甲警嚴辦

台南歸仁傳出工廠火警消防人員搶救中

更多熱門

相關新聞

隋棠事件屏縣議會延燒　提議聘隋棠為「屏東大使」

隋棠事件屏縣議會延燒　提議聘隋棠為「屏東大使」

藝人隋棠臉書分享她到屏東偏鄉宣導兒童性侵防害事件延燒到屏東縣議會，縣議會19日在定期大會最後一天，一口氣做成儘速公佈懲處名單、懲處名單不能叫承辦的「擔屎」，及聘請隋棠擔任「屏東大使」3項決議，藉此扭轉屏東縣的形像，從危機變轉機。主持議會的議長周典論最後裁決要求縣府研議辦理，在最短時間內做出懲處名單並送交議會。

春夏蕉少雨水 口感香甜　正是品嘗好時機

春夏蕉少雨水 口感香甜　正是品嘗好時機

碩士畢業林家君　返鄉種腎藥蘭

碩士畢業林家君　返鄉種腎藥蘭

陳氏兄弟供應養殖雜魚飼料　有前景…蘇清泉打氣

陳氏兄弟供應養殖雜魚飼料　有前景…蘇清泉打氣

屏東農特產品　漢神巨蛋百貨首登場

屏東農特產品　漢神巨蛋百貨首登場

關鍵字：

屏東南榮國中跳級黃致穎屏東縣

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

李千那0偽裝現身兒子畢典！

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看好心累

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面