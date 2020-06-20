屏東縣南榮國中資優生黃致穎　屏東唯一國1跳級國3就讀

▲屏東縣南榮國中黃致穎同學(中)國一跳級國三，與張顥騰校長(右二)、教務處吳淑惠主任(左二)、王登科組長(左一)、輔導室劉文君主任(右一)合影。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉南榮國中學生黃致穎，日前參加屏東縣舉辦109學年度國民教育階段資賦優異學生縮短修業年限（跳級）鑑定，通過了縣府的鑑定，將於今年8月直接跳級升上9年級就讀，成為屏東縣今年唯一的國中資優跳級生。

黃致穎在國小五年級通過國、英、數三科跳級考，因此國小六年級即已跳級學習國中七年級國、英、數課程。去年國小畢業後，經過屏東縣藝術才能學生的鑑定，考入南榮國中管樂班就讀，其國、英、數三科仍繼續修讀八年級課程，僅剩自然、社會二科，後經師長鼓勵、教導，加上自己的用心努力，6月13日參加自然、社會二科之跳級考試，再度通過鑑定，今年9月將能直接成為九年級的學生，參加會考，接受挑戰。

黃致穎同學説，一年來在師長的用心教導，讓她成為正式的國三學生，未來的一年，將能讓她在學校更穩定地學習及和同儕能更良好的互動，這會讓她覺得很開心。

學校人員說，黃致穎去年進入南榮管樂班之後，已於去年11月即與八年級管樂班之學長姊共同參與了室外行進管樂的縣賽，獲得了全縣特優第一名；原本今年3月要代表屏東縣參加台東縣舉辦之全國室外管樂比賽，遇今年全國賽因新冠肺炎疫情而停辦，讓她少了一次和團隊挑戰全國參賽的機會，難免遺憾。

但生性樂觀進取、多才多藝的她，在國中一年的學習活動中就讓她發揮了不少的潛能，她感謝學校能給予她許多活動的參與機會，更感謝師長們給予她許多的鼓勵及協助，讓她這一年能得到許多面向的學習，為自己的國中生活添增了豐富的色彩，雖然學習是辛苦的，但卻也是築夢踏實，因此她更應該要感謝師長及父母的用心栽培，感謝同學們的相互激勵，期許自己今後更能努力虛心學習，讓自己的未來人生能更有方向及目標。

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