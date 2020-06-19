陏棠揭學童性侵案！屏東縣議會站在她這邊　決議邀她擔任「屏東大使」

▲藝人隋棠臉書分享她到屏東偏鄉宣導防制兒童性侵防害事件延燒到屏東縣議會，圖為議員唐玉琴質詢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

藝人隋棠臉書分享她到屏東偏鄉宣導防制兒童性侵防害，引爆藝人和縣府爭戰，事件延燒到屏東縣議會，縣議會19日在定期大會最後一天，一口氣做成三項決議：一、儘速公布懲處名單；二、懲處名單不能叫基層承辦的「擔屎」；三、聘請隋棠擔任「屏東大使」。縣議員藉此扭轉屏東縣的形像，從危機變轉機。主持議會的議長周典論最後裁決要求縣府研議辦理，在最短時間內做出懲處名單並送交議會。

▲▼議員陳揚、李世斌質詢。

今天是這次定期大會最後一天議程。臨時動議時，唐玉琴議員「對教育處提出批評；她說，教育處最近一連發生好幾件事情，原來是有很多校長出事，最近再加一個孩子，如果她不發言，縣民以為議會變成縣府的「議會科」。

她點名教育處長江國樑曾說「如果不適任就請辭」的話，對於教育處發生的連串事件「總要有人負責吧？」「不要以為縣民都腦殘！」她要求縣府針對隋棠事件儘速做出懲處名單送交議會，以昭社會公信！

議員陳揚緊接著表示，縣府發出的聲明稿「崩壞」社工、員警的士氣，縣府應對隋棠釋出最大善意，可以邀請她到縣府做客或請她和社工、老師演講增加互動，又因為隋棠在屏東居住連帶帶動了觀光人潮，縣府可以聘請她當「屏東大使」，為屏東的公益的代言。

李世斌議員則要求縣府的懲處名單不要把責任推給承辦人員「擔屎」，因為這是「嚴重的法治教育」，隋棠僅用「侵犯」二字，沒有講任何人、任何行為，縣府竟然可以曲解「不是性侵，是強制猥褻」，「只有一次，不是數次」。「這種事一次都不行」，他要求懲處名單要確實，不要有人當「壂背」。

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