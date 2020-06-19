枋山碩士畢業林家君　返鄉種高貴的腎藥蘭

▲碩士華業的屏東縣枋山鄉女青農林家君，返鄉種腎藥蘭 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

人類學研究所畢業的屏東縣枋山鄉女青農林家君， 5年前回來幫父親種蘭花，現在由她一人管理花園，雖疫情影響蘭花出路，但每天固定到蘭花園噴水施肥，期待疫情過後，仍有好花價。

林家君曾在社區營造服務，目前種約2.5分地的蘭花場，四週都是芒果園。她說，阿公時期也是種芒果，父親接手後把芒果砍除改種鳳梨花，當時種花的人不多，當公務員的父親不想太累，搭設施種花；最先種鳳梨花，市場價格還不錯，但管理上較麻煩，慢慢改成腎藥蘭，而她最近也購萬代蘭花苗，增加蘭花園的品項。

林家君說，雖在鄉村長大，以前都在外面念書工作，但卻沒真正種過田，直到父親身體不好才回來幫忙，原本想只是暫時性，但一種就全心投入，並到農改場或是產銷班聽專家上課。

她說，現在的蘭花園已15年，當初設計有高床及離地栽種，設備有些老舊，她打算過一陣子翻新，再增加蘭花品項，平常水分補充及病蟲害防治施用光合菌，提昇植物強壯，讓開花更茂盛。

以往腎藥蘭都交到竹田產銷班外銷到日本等國家，受疫情關係後整個國外銷售受阻，所以改跑國內市場，雖然價格不是那麼好，但至少還有穩定收入，穩固花卉品質，以備將來市場開通後才能保證後續產量。

雖然種花與所念科系差異很大，但研究人類行為變成管理蘭花，依然可以驗證在工作上，多一份細心照顧，萬物都有回報。

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