短裙辣妹「趴車尾」狂飆！他嚇傻急報警...得知真相超傻眼

▲趴在車尾的少女。（圖／翻攝自@OsakaPuchiko推特）



實習記者周依儒／綜合報導

日本一名網友日前在推特上分享一段超驚悚影片，他表示在阪神高速公路開車時，看到左前方巴士車尾，竟攀附著一個穿著短裙、黑絲襪和紅色高跟鞋的短髮少女，讓他嚇到不行，雖然少女看起來十分平穩，不過他還是趕緊打電話報警，並錄下影片上傳網路。

網友「@OsakaPuchiko」日前在個人推特上傳一段他在阪神高速公路開車的影片，從影片中可以看到，左前方的巴士後面有一名少女攀掛在車尾，少女穿著格紋短裙、黑絲襪與紅色高跟鞋，且原Po似乎為了要確認還加速開到這輛巴士旁邊，但只見這名少女穩穩的攀在車後面，完全沒有被吹動。雖然原Po也覺得有異，不過因為覺得這樣舉動相當危險，所以打了110報警。

▲▼一名短裙少女攀附在巴士後方。（圖／翻攝自@OsakaPuchiko推特）

不過當他把影片上傳後，便有網友就在下面留言告訴原Po，巴士後面的那名少女只是一隻等比例的人偶，且這輛巴士其實是位於兵庫縣三田市的仿真動物遊樂場「三田 M-class Garden」的接駁車，也是當地非常有名的怪巴士，而且別看這個玩偶背面看起來就像普通高中少女，但其實從車內看出去的正面超嚇人。

▲掛在車尾的少女正面超嚇人。（圖／翻攝自Facebook／SANDA M-Class Garden 三田エムクラスガーデン）

據悉，由於這輛巴士真的太怪，所以日本綜藝節目《珍奇百景鑑定團》（ナンジャコレ珍百景）也曾經找上遊樂場的老闆訪問。遊樂場的老闆則表示，會有這樣的搞怪巴士其實只是想達到宣傳的目的，且他也會定時幫這名「少女」換上不同衣服。

▲遊樂場的老闆會定期幫少女換衣服。（圖／翻攝自Facebook／SANDA M-Class Garden 三田エムクラスガーデン）