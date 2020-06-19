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夏天維持美麗靠這招！　捷運廣告分享玩樂、保養菜單

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▲炎炎夏日該怎麼玩、怎麼保養？走一趟捷運站就能收穫滿滿。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者陳珊珊／採訪報導

天氣越來越熱，休假日想要出門走走，行頭配備準備好了嗎？想要一登場就成為最矚目的焦點，那跟著女神金所炫的腳步準沒錯！戴上博士倫蕾絲炫眸隱眼，跟朋友們來張「炫自拍」，就能輕鬆稱霸朋友圈。

▲6月北捷宣傳▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

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▲跟著女神金所炫的腳步，輕鬆成為場上焦點。（圖／記者楊詩益攝）

豔陽夏日防曬工作可不能少，Biore UV A極效防曬系列，獨特研發薄透又耐久的防曬防禦層，幫你阻擋熱情的太陽！大熱天，你變成蚊子攻擊的對象了嗎？趕快備妥最適合自己的防蚊液，讓蚊子不敢再靠近你。還沒想好要去哪裡玩嗎？趕快揪好朋友一起來場「返校」體驗，或是到「享鴨」吃點美食，好好享受饕客之旅，如果口渴了也能朝聖日本火紅的經典蔬果汁「野菜生活100」，為熱辣辣的夏天注入新活力。

▲6月北捷宣傳▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲夏日防曬工作不可少。（圖／記者楊詩益攝）

天氣太熱，宅在家不想出門也沒問題，打開三星量子電視，就能體驗無邊際的超凡魅力，或是待在家裡玩遊戲，一樣能玩好玩滿不無聊，度過美好的假期，像是跟著療癒妖靈系的角色一起進入《天姬物語》，尋找屬於自己的命中天姬，或是來場《異界之鑰》，結合太空科技與星際風格的角色扮演遊戲。

▲6月北捷宣傳▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲宅在家玩遊戲也不無聊。（圖／記者楊詩益攝）

▲6月北捷宣傳▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲《異界之鑰》廣告代理商總經理江緯倫。（圖／記者楊詩益攝）

《異界之鑰》廣告代理商總經理江緯倫表示，「《異界之鑰》是一款結合太空科技感的RPG手遊，它的畫風十分日系、魔幻，最重要的是這次採用了2D跟3D的視角，讓玩家可以自由切換，擁有更多不同的遊戲體驗。利用捷運站的大版面廣告曝光，呈現出遊戲精細的畫風，成功吸引民眾目光，像是遊戲剛上線時，就表現非常亮眼，在Google與Apple Store的排行榜都在前3名」。

▲6月北捷宣傳▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲走一趟捷運站，就能收穫滿滿。（圖／記者楊詩益攝）

忙了一整天回到家裡，別忘了好好放鬆、保養自己，利用萌髮fresh up洗髮精，幫你邊洗頭邊保養，對抗頭皮老化問題，或是敷上我的美麗日記面膜，幫勞累的肌膚，好好補水打氣，放假日該怎麼玩、怎麼保養，走一趟捷運站就能收穫滿滿！

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