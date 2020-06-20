國道遭後車猛撞！失控「旋轉360度」車殼全爛　 一家五口尖叫嚇壞

記者趙蔡州／綜合報導

國道3號南下彰化路段17日中午發生一起車禍，許姓車主一家五口從台北要到南投清境旅遊，不料途中遭到後車從側邊追撞，讓他們整輛車子在高速公路上失控打滑，嚇得整車人不斷放聲尖叫，所幸打滑後沒有發生二度追撞，一家五口全員平安。

事件發生在17日中午，國道3號南下198.8公里處，影片中可以看見，許姓車主載著家人行駛在內線，行車時速約在110左右，下一秒後方突然傳出「碰」一聲巨響，整輛車就開始在國道上失控旋轉，車內的乘客嚇得不斷尖叫，最後撞上護欄才讓車子停止，造成車殼嚴重凹陷，後保桿與車門嚴重變形。

▲國道遭後車猛撞車門，一家五口「旋轉360度」嚇壞尖叫。（圖／翻攝自爆料公社）

遭撞乘客許媽媽說，「我記得我們轉好幾圈，很大的迴轉唉，嚇死了，而且我們都很清醒，還差10分鐘就要下高速公路，要去清境農場了，很可怕，真的很可怕」。遭撞駕駛許先生則說「我車子撞到護欄，然後彈過去（彈到路中間）後，我下去看那個人（肇事駕駛），那個人還在昏睡，感覺蠻怪的。」

警方表示，車禍沒有造成任何人員傷亡，許姓一家五口僅輕微的擦挫傷，肇事女駕駛的傷勢則較為嚴重，無法自行下車，最後由救護車送醫治療。警方初步調查，兩車的駕駛均沒有酒駕的情況，肇事駕駛則疑似開車恍神，不知道自己是怎麼撞上去的，詳細車禍原因仍待進一步釐清。

▲肇事駕駛疑似開車恍神，詳細車禍原因仍待釐清。（圖／翻攝自爆料公社）

車主一家人事後在臉書「爆料公社」表示，車禍發生後，有一輛貨車駕駛熱心留在現場幫忙報警、指揮車輛，直到警方與拖吊車抵達後才離開，讓他們相當感謝，不過這一場車禍讓他們的絕版藍色馬三報廢，雖然感到不捨「玩都沒玩到，車就廢了一台，但人沒事最重要，已經去拜拜，感恩上天保佑平安。」

