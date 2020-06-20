水電工持刀隨機跳進「未上鎖車」搶劫　落魄投案時竟要媽媽陪他到派出所

記者陳豐德／新北報導

新北樹林一名水電工劉男因為缺錢花用，19日下午騎車到蘆洲，持刀闖進路旁一輛轎車的副駕駛座，威脅郭女開車，事後車輛逆向報衝撞飛1名國中生及老婦人，直到撞上2輛轎車後才停下，劉男隨後下車逃逸，晚間他自知難逃法網，在母親的陪伴下走到派出所門口，隨後才獨自進入所內投案，落魄畫面曝光後引起網友熱議。

▲搶匪在媽媽陪伴下到板橋後埔派出所投案。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，無業的水電工劉男（38歲）有搶奪及詐欺等前科，19日他從樹林騎車到蘆洲復興路找尋下手目標，將機車停在超商附近後，鎖定剛買完水坐在車上休息的郭姓女子（23歲），他拿出預藏的小刀，一拉駕駛座車門竟恰巧沒鎖，他隨即上車把脖子拿出刀子陰冷地說：「不要怕，往前開！」

▼劉男跟母親說她不必進來派出所內。（圖／記者陳豐德翻攝）



郭女驚慌失措，車子跨越對向車道逆向行駛，先撞上騎腳踏車的陳姓婦人（60歲），隨後再撞上一名準備過馬路的黃姓少年，直到撞上前方3輛車後車輛才停下，全程約150公尺；劉男見行跡敗露趕緊跳車逃跑，還在副駕駛座留下犯案用的刀具，附近熱心民眾立即上前協助追捕，但劉男跑到一處大樓的地下室後便逃逸無蹤。其中騎腳踏車的陳姓婦人傷勢最嚴重，因為顱內出血，送往馬偕醫院急救後至今仍昏迷不醒。

警方獲報後組成專案小組偵辦，以車追人在劉男的戶籍地埋伏，但劉男自知難逃法網，晚間8時許在母親的陪伴下前往板橋分局後埔所投案，他初步辯稱，是因為缺錢才會犯案，且郭女是自己踩的油門與他無關；但郭女卻表示，是劉男從副駕駛座伸腳踩油門才會釀禍，全案依照強盜、傷害、公共危險、妨害自由、及毀損罪嫌將劉嫌送辦。

【相關新聞】

►影／撞擊影像曝！「不要怕往前開」小刀架脖劫未鎖門女駕駛 國中生遭逆向撞飛2層樓高

►影／國中生遭撞飛2層樓高斷腿…隔天回神嚇哭 劫車匪15年前同手法搶過200萬賓士

▼劉男持刀強押郭女搶劫被送辦。（圖／記者游宗樺翻攝）



▼蘆洲白色小轎車女駕駛遭持刀架脖搶劫，國中生無辜被撞飛2層樓高後斷腿。（圖／記者陳豐德翻攝）

